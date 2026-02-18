Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Instalarea noului paroh la catedrala din Gura Humorului

Un articol de: Pr. Ștefan Mihalcea - 18 Feb 2026
Un articol de: Pr. Ștefan Mihalcea - 18 Feb 2026

În Duminica Înfricoșătoarei Jude­căți, credincioșii Catedralei „Naș­terea Maicii Domnului” din Gura Humorului au primit arhiereasca binecuvântare. În mijlocul lor s-a aflat Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădă­uților, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la finalul căreia a fost împlinită rânduiala instalării noului preot paroh al acestei comunități.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte clerici de la Centrul eparhial Suceava, stareți de la mănăstirile din eparhie și slujitori ai sfintelor altare din oraș și împrejurimi, sub protia părintelui arhim. Valerian Radu, Mare Eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Răspunsurile la strană au fost date de corul parohiei. La bucuria duhovnicească a zilei s-au făcut părtașe și maicile starețe de la mănăstirile Voroneț, Humor, Moldo­vița, Dragomirna, precum și cele care ostenesc în Atelierul de Broderie „Sfânta Lidia” al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a căror prezență a adus întărire și mângâiere, sporind comuniunea de rugăciune a tuturor celor de față.

La evenimentul desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic au luat parte reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, iar la momentul rânduit, tânărul teolog Lazăr Vlăduț a fost hirotonit întru diacon, iar ierodiaconul Cleopa (Florin) Ifrim, întru ieromonah, pe seama Mănăstirii „Duminica Tuturor Sfinților” din Părhăuți, Protopopiatul Suceava I.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaschin a tâlcuit fragmentul scripturistic de la Sfântul Evanghelist Matei, evidențiind în mod deosebit că, în măsura în care ne iubește, mila lui Dumnezeu nu suprimă libertatea omului, ci o cheamă la un răspuns duhovnicesc viu și responsabil în fața adevărului dumnezeiesc. 

La finalul slujbei, părintele Dimitrie Horga, consilier administrativ-bisericesc, înainte de a da citire deciziei de numire și de a-i înmâna noului paroh Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, a subliniat că preotul este chemat să fie călăuză pentru credincioși și pentru propria familie, însă, la rândul său, rămâne sub ascultare față de duhovnic, de ierarhul care i-a dăruit harul preoției și, mai presus de toate, față de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Noul paroh al catedralei din Gura Humorului, care îndeplinește și slujirea de consilier eparhial în cadrul Sectorului colportaj bisericesc al Arhi­episcopiei Sucevei și Ră­dă­u­ților, a împărtășit celor de față re­cu­noș­tința pentru purtarea de grijă a lui Dumnezeu și pentru ocrotirea Maicii Domnului, precum și pentru anii de formare duhovnicească, exprimând totodată hotărârea de a sluji mai departe, cu smerenie și dăruire, obștea în­cre­dințată.

Pr. Adrian Popa a adus gând de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic pentru încredere și chemare, Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul pentru prezență și pentru hirotonia întru diacon primită din mâna sa, părinților împreună-slujitori, precum și celor care, de-a lungul vieții, au contribuit la formarea sa teologică și duhovnicească, părintelui Mircea Nuțu, familiei, autorităților prezente, maicilor starețe și celor care i-au fost aproape prin rugăciune.

În semn de aleasă prețuire pentru vizita arhierească, noul paroh i-a oferit ierarhului, în numele comunității parohiale, un omofor și un epitrahil.

La rândul său, pr. Mircea Nuțu, cel care a fost vreme de aproape 36 de ani, din cei 47 de preoție, preot paroh la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, respectiv Catedrala „Nașterea Maicii Domnului”, a rostit un cuvânt plin de emoție și recunoștință față de Dumnezeu pentru toate câte s-au împlinit în această sfântă lucrare.

 

