Întâlnire a preoților pensionari din Episcopia Hușilor

Data: 24 Septembrie 2025

Marți, 23 septembrie 2025, la Vaslui, a avut loc întâlnirea preoților pensionari din Episcopia Hușilor și a familiilor acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Parohia Moara Grecilor din municipiul Vaslui.

Din soborul slujitorilor au făcut parte, alături de preoții pensionari, și părinții protopopi Adrian Chirvasă, Andrei Mereuță și Iulian Dumitru Ștefan, și părintele paroh Adrian Buimac.

În omilia rostită după citirea pasajului evanghelic, Părintele Episcop Ignatie a vorbit despre distincția dintre voia lui Dumnezeu transmisă în mod clar în paginile Sfintei Scripturi, și interpretările subiective ale oamenilor, cu pretenție de autoritate biblică.

Preasfinția Sa a atras atenția asupra riscului de a pune pe seama voii lui Dumnezeu atitudini și cerințe care nu au un fundament spiritual real.

După Sfânta Liturghie a urmat întâlnirea familiilor preoților pensionari în cadrul unei agape organizată de Centrul eparhial.

 

