Întâlnire cu preoții care administrează cimitire parohiale în Protopopiatul Ploiești Sud

Reprezentanții Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor au desfășurat luni, 24 mai 2021, o ședință administrativă cu preoții administratori de cimitire parohiale din Protoieria Ploiești Sud, județul Prahova. În cadrul vizitei au fost prezentate beneficiile colaborării dintre Arhiepiscopia Bucureștilor și Serviciul Național de Probațiune, respectiv cu Serviciul de Probațiune București și Serviciul de Probațiune Ilfov, cu dorința de implementare și în județul Prahova. Totodată, preoții prezenți au primit și informațiile necesare pentru completarea corectă a noilor acte de concesiune ale eparhiei.

În cadrul ședinței administrative, părintele Ginel Aurelian Ivan, consilier eparhial, l-a prezentat clericilor pe părintele Mihai Dobre, noul inspector al Sectorului cimitire, monumente și servicii funerare al Arhiepiscopiei Bucureștilor pe zona Prahova: „Părintele este slujitor în această protoierie, este absolvent al Facultății de Drept și are o bogată experiență în domeniu pentru că a activat în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor în trecut. Nădăjduim, prin venirea lui, să diminuăm din problemele care apar în acest sector și ne exprimăm, totodată, bucuria sosirii părintelui în mijlocul nostru”.

De asemenea, clericii administratori de cimitire parohiale din Protoieria Ploiești Sud au primit și informațiile necesare pentru completarea corectă a noilor acte de concesiune. „În primăvara acestui an, am conceput un act de concesiune pentru întreaga Arhiepiscopie a Bucureștilor și, pentru ca preoții să nu greșească nicidecum în completarea acestuia, am considerat oportune deplasarea și explicația pentru ca lucrurile să fie cât mai clare atunci când, la cancelaria parohiei sau la cancelaria mănăstirii, se va efectua o completare a actului de concesiune. Nu în ultimul rând, au fost discutate și problemele cu care preoții administratori de cimitire se confruntă în teritoriu și am subliniat cu această ocazie necesitatea unei bune colaborări și comunicări cu concesionarii, cu credincioșii”, a spus părintele consilier Ginel Aurelian Ivan.

Au fost prezentate și beneficiile colaborării dintre Arhiepiscopia Bucureștilor și Serviciul Național de Probațiune, respectiv cu Serviciul de Probațiune București și Serviciul de Probațiune Ilfov. „Această colaborare dorim să o extindem în scurt timp și în zona Prahovei, având în vedere feed-backul pozitiv pe care l-am primit din partea Serviciului de Probațiune din zona Capitalei și din Ilfov. Se reiterează cu această ocazie atenția acordată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel față de acest subiect, unde, în primul rând, se urmărește aspectul duhovnicesc, adică întoarcerea celor rătăciți pe calea binelui, dar și celelalte aspecte instituționale, deschiderea Bisericii față de celelalte instituții, față de Serviciul de Probațiune. Se urmărește recuperarea persoanelor care au săvârșit infracțiuni minore, nu sunt private de libertate și primesc ca pedeapsă efectuarea unor ore neremunerate în slujba comunității. (...) În acest sens, la această ședință administrativă a fost invitat domnul Gavriil Ciprian, reprezentant al Serviciului de Probațiune din zona Prahovei, pentru a stabili noi repere în ceea ce privește protocolul de colaborare. Au fost prezentate metodologia care funcționează la București în această colaborare, beneficiul de partea Serviciului de Probațiune și beneficiul de partea preotului paroh, astfel încât, din această colaborare toată lumea are de câștigat”, a mai precizat părintele consilier Ginel Aurelian Ivan.

Pe ordinea de zi s-au aflat și alte probleme administrative sau din teren.