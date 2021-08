Întâlnire în vacanța de vară între copiii a două parohii

Douăzeci de copii din Parohia Moara Săracă din Protopopiatul Ilfov Nord au fost, miercuri, 4 august 2021, oaspeții comunității parohiale „Sfinții Ioachim și Ana”-Oborul Vechi din sectorul 2 al Capitalei. În cadrul întâlnirii, copiii s-au jucat, s-au rugat împreună și au participat la un atelier de creație în cadrul căruia au învățat să confecționeze îngerași.

Copiii au participat mai întâi la Paraclisul Maicii Domnului, oficiat în biserica parohiei, iar apoi au primit informații despre trecutul acestui lăcaș de cult, monument istoric. În continuare, au avut parte de un program pregătit special pentru ei de voluntarii parohiei bucu­reș­tene, care le-a dinamizat vacanța de vară.

„Îmi plac foarte mult acti­vi­tățile cu copiii și de aceea am răspuns prezent solicitării părintelui paroh Ciprian Tudor. Am spus povești, pilde, din care ei au învățat cum să țină la cei apropiați lor, cum să fie mul­țu­mitori pentru ceea ce au și cum să nu le fie teamă de fulgere. Apoi am participat cu toții la un atelier de creație, unde am con­fecționat îngerași”, a spus Claudia Ilie, jurist și voluntar în cadrul Parohiei Oborul Vechi.

Întâlnirea a marcat un schimb de experiență și o înfră­țire între cele două parohii, a spus părintele Ciprian Tudor, parohul Bisericii Oborul Vechi: „Suntem bucuroși să fim împreună în dragoste. Copilașii de la Parohia Moara Săracă au venit aici, unde au fost împreună cu cei de la parohia noastră. Este prima dată când îmbră­țișăm un astfel de eveniment, care, cu siguranță, se va repeta. Copiii s-au jucat și s-au rugat împreună. Ne-am bucurat să fim gazde aici, unde rugăciunea curată a copiilor s-a înălțat în biserica ocrotită de Sfinții Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. Să dea Dumnezeu să rămână așa curați și bucu­roși cum i-am văzut astăzi și să repetăm acest eveniment”.