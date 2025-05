Întâlnirea anuală a tinerilor din protopopiatele ieșene

Sâmbătă, 3 mai, a avut loc Întâlnirea anuală a Tinerilor din Protopopiatele Iași I, Iași II și Iași III. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, în colaborare cu cele trei protopopiate ieșene, reunind peste 500 de tineri dornici de comuniune, rugăciune și dialog.

Tema întâlnirii din acest an, „Biserica - spațiul împlinirii noastre”, a fost punctul central al activităților desfășurate pe parcursul zilei.

Programul a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la Biserica „Sfântul Sava” din Iași, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost oferite de tinerii participanți, într-o atmosferă de rugăciune și trăire profundă.

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Nichifor le-a vorbit tinerilor despre sensul profund al vieții și despre căutarea împlinirii prin cunoașterea lui Dumnezeu încă din această viață:

„Tinerețea este o vârstă a căutării, o vârstă în care omul, într-adevăr, își caută împlinirea și se teme să nu o rateze. Întâlnirea voastră stă sub egida acestui motto: «Biserica, spațiu al împlinirilor». Despre ce împlinire vorbim în Biserică și ce împlinire suntem chemați să actualizăm în viața noastră? Împlinirea unei cariere, împlinirea unor pofte, împlinirea unor fantezii? Nu. Este vorba despre împlinirea rostului pe care Domnul îl pune în fiecare dintre noi încă de când ne naștem. Iar rostul esențial pe care suntem chemați să nu-l ratăm este cunoașterea lui Dumnezeu încă din această viață.



Odată cunoscându-L pe Dumnezeu, odată întâlnindu-L, odată înțelegând că Dumnezeu lucrează în viața noastră, ne vom descoperi și talantul pe care îl avem de împlinit, și cariera în care vom sluji celorlalți. Ne vom bucura de această slujire, ne vom împlini și poftele noastre cele bune, după cum spune psalmistul: «pe cel ce umple de bunătăți pofta ta». Pofta de viață, pofta de adevărată viață, dar mai ales nevoia de sens.



Îl putem găsi pe Dumnezeu nu numai în Biserică, dar în chip deosebit în Biserică. Marele părinte al nostru, Sfântul Dumitru Stăniloae, spunea la un moment dat: «L-am căutat pe Dumnezeu în oamenii din satul meu, în cărți, în simboluri, și L-am găsit în rugăciune.»



Am înțeles că pot avea un dialog cu Dumnezeu încă din această viață, că pot primi un răspuns. Am înțeles că Dumnezeu mă iubește și are un plan cu mine. Și atunci când am înțeles lucrul acesta, când înțeleg că viața pe care o trăiesc nu se termină cu moartea, ci abia atunci începe viața cea adevărată, atunci încep și eu să ies în întâmpinarea Domnului, iar Domnul în întâmpinarea mea. Și-mi descopăr rostul și îl împlinesc.



Aceasta este împlinirea pe care o găsim în Biserică. Aceasta este împlinirea pe care este bine să o înțelegem la o vârstă fragedă, ca să o lucrăm împreună cu Dumnezeu în viața noastră. Împlinire, pentru că în Biserică Îl cunoaștem pe Dumnezeu nu numai prin rugăciune, ci și prin Tainele pe care El le lucrează pe pământ”.

În cadrul slujbei, diaconul Mihai Moisii a fost hirotonit preot pe seama Mănăstirii Șoldana din județul Iași.



După Sfânta Liturghie, la „Congress Hall” din cadrul complexului Palas Mall Iași, a avut loc conferința susținută de părintele arhimandritul Nicodim Petre, consilierul Sectorului de Misiune, Statistică şi Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor, care le-a vorbit tinerilor despre importanța Bisericii ca spațiu de întâlnire cu Dumnezeu, de creștere spirituală și de împlinire personală.



Întâlnirea anuală a tinerilor din protopopiatele Arhiepiscopiei Iașilor își propune să consolideze legăturile dintre grupurile de tineret din fiecare protopopiat și să îi încurajeze pe tineri să se implice activ în viața parohiei.