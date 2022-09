Întâlnirea preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor

În Sala „Iustin Patriarhul” a Centrului național pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din Capitală s‑a desfășurat joi, 29 septembrie 2022, o întâlnire a preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor. La eveniment au luat parte părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate.

„A fost o bucurie să ne revedem cu toții după anii grei ai pandemiei în care întâlnirile fizice au fost aproape imposibile. Am văzut cum am trecut prin această perioadă și am stabilit în ce fel ne vom coordona activitățile și programele pentru perioada următoare. Ne confruntăm cu noi provocări în actualul context social, motiv pentru care preoții de caritate trebuie să aibă un răspuns unitar, să își intensifice misiunea la căpătâiul bolnavilor și să mărturisească dragostea lui Hristos prin prezența lor în mijlocul celor printre care sunt trimiși. Totodată, colegii noștri recent intrați în rândul preoților de caritate au avut prilejul de a‑i cunoaște pe cei cu mai multă experiență și a învăța puțin de la cei care, de mai mult de zece ani, își desfășoară activitatea în mediul deosebit al îngrijirii bolnavilor. Sunt 62 de preoți care îi slujesc pe cei aflați în nevoie atât în spitale, cât și în alte instituții de ocrotire”, a spus părintele consilier eparhial Ionuț Tutea.

Despre importanța rolului preotului în spital a vorbit părintele Alin Gabriel Nica: „În această perioadă postpandemică putem fi prezenți la căpătâiul bolnavului, fără să fim limitați de normele sanitare, și în același timp putem fi apropiați și de personalul medical. Noi avem în grijă nu doar bolnavii, ci și personalul medical și întreaga comunitate a spitalului respectiv”.