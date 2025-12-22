Întâmpinarea Crăciunului prin colind și faptă bună la Parohia Andronache din Capitală

Comunitatea Parohiei Andronache din Protoieria Sector 2 Capitală a trăit cu emoție duhovnicească perioada premergătoare marelui praznic al Nașterii Domnului. Astfel, bucuria adusă de colindul sfânt și bun, interpretat de un grup de elevi ai unei școli din apropierea bisericii parohiale, s‑a împletit cu generozitatea pricinuită de strângerea unei colecte și de alte acțiuni de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate.

În virtutea unui parteneriat încheiat de Parohia Andronache cu Școala Gimnazială Nr. 40, Biblioteca Metropolitană București și Asociația „Îndemn la educație”,numeroși elevi ai instituției au trecut pragul lăcașului de închinare, încă de la începutul lunii decembrie, pentru a se ruga și a lua parte la mai multe ateliere de creație. Cei mici au realizat, în cadrul lor, decorațiuni care vor împodobi, de Crăciun, casele și sufletele celor care le privesc.

În Duminica Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, 14 decembrie, un grup de elevi de la aceeași unitate de învățământ a dăruit credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie, la finalul slujbei, bucuria colindului. Vestitorii Nașterii Domnului, coordonați de prof. Amalia Uruc, au umplut inimile enoriașilor de lumină și de pace și au primit la final, din partea parohiei, pachete cu dulciuri.

Pe parcursul duminicilor Postului Crăciunului, cu multă generozitate, credincioșii parohiei au contribuit la o colectă destinată ajutorării copiilor cu afecțiuni oncologice internați la Institutul Clinic Fundeni. Prin suma strânsă, aproape 12.000 de lei, acești copii vor primi medicamente și materiale sanitare de care au atât de multă nevoie.

Nu în ultimul rând, de curând, parohia a oferit daruri bogate, constând în pachete cu alimente pentru masa de Crăciun, pentru 40 de familii aflate în dificultate, valoarea acestora ridicându‑se la 7.000 de lei.