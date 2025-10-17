Jandarmii și voluntarii ajută pelerinii veniți la Sfântul Cuvios Dimitrie

Cu ocazia evenimentelor religioase prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, în colaborare cu instituțiile de ordine publică, au pregătit un amplu set de măsuri pentru buna desfășurare a pelerinajului și a manifestărilor liturgice și duhovnicești.

Aproximativ 150 de jandarmi vor fi zilnic pe Dealul Patriarhiei și pe traseele dedicate pelerinilor pentru a contribui la gestionarea în siguranță a evenimentelor religioase. Acestora li se vor adăuga clerici din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și voluntari, care vor putea fi identificați după vestele albastre și ecusoanele special inscripționate. Pelerinii sunt îndemnați să se adreseze acestora în orice problemă pe care o întâmpină, precum și să păstreze atmosfera de rugăciune.

Mai multe detalii au fost oferite vineri, 17 octombrie, în cadrul unei declarații de presă comune a reprezentanților Patriarhiei Române și ai Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

Părintele Adrian Agachi, consilier patriarhal coordonator la Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române, a oferit detalii privind aspecte ale acestei colaborări și sfaturi practice și duhovnicești pentru pelerini.

„În perioada 19‑22 octombrie, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț vor fi așezate în pridvorul Catedralei Patriarhale. În fiecare dimineață, începând cu ora 7:00, sfintele moaște vor fi scoase din catedrală și așezate spre închinare, urmând ca, la miezul nopții, să fie reintroduse în interior. Facem un apel către familiile cu copii, persoanele vârstnice și cei care suferă de diverse afecțiuni să încerce să participe în aceste prime zile, pentru a evita aglomerația din perioada finală a hramului. În data de 23 octombrie, începând cu ora 12:00, va avea loc tradiționala procesiune «Calea Sfinților». Prima coloană, purtând moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, va pleca din fața Catedralei Patriarhale, pe traseul strada Patriarhiei - bulevardul Regina Maria - baza Colinei Bucuriei. A doua coloană, purtând moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou, pe traseul strada Bibescu Vodă - baza Colinei Bucuriei. Cele două coloane se vor reuni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca împreună spre Altarul de vară, unde vor fi întâmpinate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care va rosti un cuvânt de învățătură începând cu ora 12:45. După încheierea cuvântului Preafericirii Sale, toate sfintele moaște vor fi așezate în Baldachinul Sfinților, spre închinarea pelerinilor. În ziua de vineri, 24 octombrie, în jurul orei 12:30, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îl va întâmpina în catedrală pe Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, prilej cu care va fi oficiată o slujbă de Te Deum. Sanctitatea Sa va participa, de asemenea, la evenimentele dedicate hramului de toamnă al Catedralei Patriarhale și la sfințirea picturii Catedralei Naționale, programată pentru 26 octombrie. În data de 27 octombrie, de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, va fi săvârșită Sfânta Liturghie la Altarul de vară, oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, împreună cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și un sobor de preoți și diaconi. Mulțumim tuturor instituțiilor implicate în organizarea evenimentului, Direcția Generală a Jandarmeriei Capitalei și Jandarmeria Română, Brigada Rutieră, Primăria Municipiului București, Primăria Sectorului 4, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță București‑Ilfov, precum și celor peste 600 de tineri voluntari înscriși, care vor sprijini organizarea pelerinajului și vor oferi asistență pelerinilor”, a spus părintele Adrian Agachi.

La declarația de presă comună a participat maior Ana Maria Burchi, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, care a vorbit despre modul în care instituțiile abilitate vor oferi sprijinul și vor asigura condițiile necesare pentru buna desfășurare a pelerinajului și a celorlalte evenimente legate de hram.

„Este deja o tradiție ca Jandarmeria Română să fie alături de Patriarhia Română pe Dealul Patriarhiei în fiecare an, cu prilejul acestei importante sărbători religioase pe care toată lumea o așteaptă. Rolul nostru este acela de a asigura desfășurarea pelerinajului în condiții de ordine și siguranță publică. Pentru aceasta, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, alături de celelalte instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a luat măsuri pentru ca pelerinajul să se desfășoare în cele mai bune condiții. Astfel, a fost dispusă suplimentarea forțelor de ordine prezente la acest eveniment. De asemenea, se vor institui dispozitive de ordine publică, precum și culoare speciale de acces, pentru a crea condițiile optime de desfășurare a întregului pelerinaj. Prin prezența noastră urmărim evitarea aglomerărilor de persoane, motiv pentru care au fost instituite aceste dispozitive și culoare speciale de acces, dar și prevenirea oricăror incidente care ar putea apărea. Desigur, pentru atingerea acestor obiective avem nevoie și de sprijinul cetățenilor, motiv pentru care venim în întâmpinarea lor cu câteva recomandări; toți participanții trebuie să dea dovadă de răbdare și să aibă un comportament civilizat pe întreaga durată a evenimentului; persoanele însoțite de copii trebuie să îi supravegheze cu atenție, deoarece aceștia se pot pierde foarte repede în mulțime; este important să se acorde atenție bunurilor personale, pentru a preveni eventualele furturi; în situația în care au nevoie de sprijin sau observă încălcări ale legii, participanții trebuie să apeleze la forțele de ordine aflate în apropiere. Fiecare dintre noi trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să acorde respectul cuvenit unei astfel de sărbători. Suntem convinși că, prin dialog și înțelegere, totul se va desfășura așa cum se cuvine”, a spus maior Ana Maria Burchi.