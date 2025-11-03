La Galaţi a început luna dedicată Sfântului Apostol Andrei

În Duminica a 22‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei. La momentul cuvenit, mai mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltprea­sfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Luca în care ni se prezintă Pilda bogatului nemilostiv care ajunge după moarte să sufere în iad și a săracului Lazăr care se bucură în Împărăția lui Dumnezeu.

Părintele Arhiepiscop a amintit despre debutul programelor liturgice, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos în fiecare an în luna dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul eparhiei şi al întregului neam românesc.

De asemenea, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre suferinţa prin care am trecut în urmă cu zece ani, atunci când 64 de tineri au murit în clubul „Colectiv” din Bucureşti, între aceştia aflându‑se şi trei tineri plini de speranţă şi de viaţă din Eparhia Dunării de Jos. În comuniune de iubire frăţească şi solidaritate umană cu cei îndoliați în urma tragicului eveniment de acum zece ani de la clubul bucureştean „Colectiv”, Înaltpreasfinţia Sa a înălţat rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru odihna celor plecaţi în veşnicie.

Întrucât la 29 octombrie 2025 s‑au împlinit 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, ierarhul s‑a rugat şi pentru odihna sufletului celei care a slujit țara cu mult curaj, dăruire, credinţă, inteligenţă şi devotament.

La final, chiriarhul locului i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți la slujbă.