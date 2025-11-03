Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
La Galaţi a început luna dedicată Sfântului Apostol Andrei

Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 03 Noiembrie 2025

În Duminica a 22‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei. La momentul cuvenit, mai mulți copii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, Înaltprea­sfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Luca în care ni se prezintă Pilda bogatului nemilostiv care ajunge după moarte să sufere în iad și a săracului Lazăr care se bucură în Împărăția lui Dumnezeu.

Părintele Arhiepiscop a amintit despre debutul programelor liturgice, cultural‑educaţionale şi social‑filantropice desfăşurate în Arhiepiscopia Dunării de Jos în fiecare an în luna dedicată Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul eparhiei şi al întregului neam românesc.

De asemenea, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre suferinţa prin care am trecut în urmă cu zece ani, atunci când 64 de tineri au murit în clubul „Colectiv” din Bucureşti, între aceştia aflându‑se şi trei tineri plini de speranţă şi de viaţă din Eparhia Dunării de Jos. În comuniune de iubire frăţească şi solidaritate umană cu cei îndoliați în urma tragicului eveniment de acum zece ani de la clubul bucureştean „Colectiv”, Înaltpreasfinţia Sa a înălţat rugăciuni către Milostivul Dumnezeu pentru odihna celor plecaţi în veşnicie.

Întrucât la 29 octombrie 2025 s‑au împlinit 150 de ani de la nașterea reginei Maria a României, ierarhul s‑a rugat şi pentru odihna sufletului celei care a slujit țara cu mult curaj, dăruire, credinţă, inteligenţă şi devotament.

La final, chiriarhul locului i‑a binecuvântat pe toți credincioșii prezenți la slujbă. 

 

