„Legănelul lui Iisus” la Biserica Domnița Bălașa din București

La Biserica „Așezămintele Brâncovenești - Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, din București, a avut loc duminică seara, 21 decembrie, tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, aflat la ediția a patra. La eveniment au participat numeroși credincioși și iubitori ai cântecelor religioase.

Au cântat: Corul de copii al Bisericii Domnița Bălașa, dirijat de pr. conf. univ. dr. Zaharia Matei; Corul de copii „Meloritm”, dirijat de Elena‑Maria Nicolai; Corul Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși din România (ASCOR), dirijat de Petrișor Rudac; Grupul vocal „Ai lui Ștefan, noi oștenii” din Vicovu de Sus, județul Suceava. De asemenea, solista Carla Maria Burada a interpretat piesele „Sus la Poarta Raiului” și „Galbenă gutuie”.

Alături de colindele interpretate, au fost prezentate și poezii cu tematică specifică perioadei, precum „Visând la tine” de Monica Pillat, recitată de Andrada Elena Anastasiu, elevă în clasa a XI‑a la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”.

Evenimentul a fost prezentat de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveştilor”, difuzată de TRINITAS TV.

La finalul evenimentului, părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal și paroh al Bisericii Domnița Bălașa, a mulțumit tuturor pentru participare și a evidențiat importanța colindelor în această perioadă.

„Astăzi, când lumea este adesea grăbită și zgomotoasă, colindul ne cheamă din nou la tăcere lăuntrică, la adunarea inimii, la întoarcerea către valorile adevărate. Ne cheamă să redescoperim bucuria curată, pacea sufletului și comuniunea dintre noi. Așa cum păstorii au lăsat turma și au alergat spre iesle, suntem chemați și noi să lăsăm pentru o clipă grijile și să ne apropiem de Hristos. Să primim, așadar, aceste colinde cu inimă deschisă, cu evlavie și recunoștință, și să ne rugăm ca Pruncul Hristos, Cel culcat în iesle, să Se nască și în inimile noastre, aducând pace în familii, unitate și nădejde în viața fiecăruia”, a spus părintele paroh Ștefan Ababei.

De asemenea, părintele paroh a oferit daruri copiilor prezenți și tuturor colindătorilor, în semn de apreciere pentru participarea la Concertul „Legănelul lui Iisus”.