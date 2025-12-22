Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri „Legănelul lui Iisus” la Biserica Domnița Bălașa din București

„Legănelul lui Iisus” la Biserica Domnița Bălașa din București

Galerie foto (10) Galerie foto (10) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 22 Decembrie 2025

La Biserica „Așezămintele Brâncovenești - Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal, din București, a avut loc duminică seara, 21 decembrie, tradiționalul concert de colinde „Legănelul lui Iisus”, aflat la ediția a patra. La eveniment au participat numeroși credincioși și iubitori ai cântecelor religioase.

Au cântat: Corul de copii al Bisericii Domnița Bălașa, dirijat de pr. conf. univ. dr. Zaharia Matei; Corul de copii „Meloritm”, dirijat de Elena‑Maria Nicolai; Corul Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși din România (ASCOR), dirijat de Petrișor Rudac; Grupul vocal „Ai lui Ștefan, noi oștenii” din Vicovu de Sus, județul Suceava. De asemenea, solista Carla Maria Burada a interpretat piesele „Sus la Poarta Raiului” și „Galbenă gutuie”.

Alături de colindele interpretate, au fost prezentate și poezii cu tematică specifică perioadei, precum „Visând la tine” de Monica Pillat, recitată de Andrada Elena Anastasiu, elevă în clasa a XI‑a la Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu”.

Evenimentul a fost prezentat de Adriana Ene, realizatoarea emisiunii „Bucuria poveştilor”, difuzată de TRINITAS TV.

La finalul evenimentului, părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal și paroh al Bisericii Domnița Bălașa, a mulțumit tuturor pentru participare și a evidențiat importanța colindelor în această perioadă.

„Astăzi, când lumea este adesea grăbită și zgomotoasă, colindul ne cheamă din nou la tăcere lăuntrică, la adunarea inimii, la întoarcerea către valorile adevărate. Ne cheamă să redescoperim bucuria curată, pacea sufletului și comuniunea dintre noi. Așa cum păstorii au lăsat turma și au alergat spre iesle, suntem chemați și noi să lăsăm pentru o clipă grijile și să ne apropiem de Hristos. Să primim, așadar, aceste colinde cu inimă deschisă, cu evlavie și recunoștință, și să ne rugăm ca Pruncul Hristos, Cel culcat în iesle, să Se nască și în inimile noastre, aducând pace în familii, unitate și nădejde în viața fiecăruia”, a spus părintele paroh Ștefan Ababei.

De asemenea, părintele paroh a oferit daruri copiilor prezenți și tuturor colindătorilor, în semn de apreciere pentru participarea la Concertul „Legănelul lui Iisus”.

 

Citeşte mai multe despre:   concert  -   colind  -   Biserica Domnita Balasa
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri