Liturghie arhierească la Caransebeș și Reșița

În ziua pomenirii Sfinților Martiri Brâncoveni, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Caransebeș, precum și o slujbă de pomenire pentru mama sa, trecută la cele veșnice în urmă cu trei ani, în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului.

În cursul după‑amiezii, ierarhul a săvârșit o slujbă de pomenire la mormântul părinților, aflat la Mănăstirea Românești din Arhiepiscopia Timișoarei.

Întrucât duminică, 14 august, a fost și Înainte‑prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost în mijlocul credincioșilor Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La finalul slujbei, Părintele Episcop a oferit tinerei Maria Vălean o diplomă de recunoștință pentru rezultatele excepționale obținute la Evaluarea Națională de anul acesta. Pentru că a fost singura din județul Caraș‑Severin care a obținut nota 10 la acest examen, pe lângă diploma de recunoștință a primit și o Sfântă Scriptură, o carte de rugăciune, o icoană și alte cărți, precum și o sumă de bani.

„Este foarte important că astăzi am venit aici în mijlocul acestor credincioși ca împreună să ne rugăm la Sfânta Liturghie. Am rugat‑o pe Maica Domnului să ne acopere cu cinstitul ei acoperământ și să fie pururea rugătoare pentru noi înaintea Tronului Preasfintei Treimi. De asemenea, astăzi împreună cu Apostolul Petru am strigat către Mântuitorul Hristos: «Doamne scapă‑ne pe toți de necazurile, bolile, suferințele, provocările și ispitele. Doamne scapă‑ne de valurile și vânturile năprasnice care vin peste noi și peste Biserica noastră cea una, sfântă, sobornicească și apostolească»”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian la final.