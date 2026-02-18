Liturghie arhierească și pomenire la Mănăstirea Giurgeni

Data: 18 Feb 2026

Duminică, 15 februarie, la Mănăstirea Giurgeni, din județul Neamț, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba Parastasului pentru părintele arhimandrit Antonie Jeflea, fost stareț al așezământului nemțean.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evidențiat importanța mărturisirii credinței, dar mai ales săvârșirea faptelor bune, elemente necesare pentru pregătirea vieții de dincolo în vederea Judecății de Apoi.

De asemenea, Preasfinția Sa a subliniat activitatea duhovnicească a părintelui arhimandrit Antonie Jeflea, fostul stareț al așezământului monahal de la Giurgeni, trecut la Domnul în anul 2018.

Mormântul fostului duhovnic al mănăstirii din Valea Ursului, trecut la Domnul la 18 februarie 2018, după o grea suferință, a fost împodobit cu această ocazie nu doar cu flori, ci și cu iubirea, rugăciunile și profunda recunoștință a stareților, starețelor, membrilor cinului monahal al mănăstirilor din cadrul eparhiei, fiilor duhovnicești, credincioșilor și obștii Mănăstirii Giurgeni.

La final, părintele arhimandrit Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și stareț al Mănăstirii Giurgeni, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au fost astăzi prezenți la pomenirea marelui duhovnic Antonie Jeflea, rememorând câteva aspecte biografice și duhovnicești.

Răspunsurile la strană au fost oferite de către membrii corului Parohiei Ortodoxe Lazaret din Bacău.