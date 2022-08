Minitabăra „Să cunoaştem natura” la Cheia, judeţul Braşov

Asociația social‑culturală „Drept în Inimă”, coordonată de preotul Daniel Puia‑Dumitrescu din Braşov, a organizat în perioada 12‑14 august minitabăra „Să cunoaştem natura”, la Cheia‑Amfiteatrul Transilvaniei, judeţul Braşov. La activităţi au participat 21 de copii, cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, doi coordonatori de specialitate și doi coordonatori supraveghetori. Copiii au participat la jocuri de socializare și de cunoaștere, drumeție pe traseul marcat Cheia‑Amfiteatrul Transilvania, activități legate de cunoașterea mediului şi jocuri pe tema minitaberei. Proiectul acestor minitabere de cunoaştere pentru copii s‑a născut în 2019, dar pandemia de COVID‑19 nu a permis începerea activităţilor, astfel încât au fost amânate pentru anul acesta.

Minitabăra „Să cunoaștem natura” a deschis seria de patru astfel de activităţi ale asociaţiei menţionate, urmând ca în perioada august‑septembrie să aibă loc minitaberele „Joc și joacă în Teatru”, „Alimentație sănătoasă” și „Bucurie în orice limbă”, iar în luna octombrie va avea loc „Minitabăra Antibullying”. După cum ne‑au spus organizatorii, proiectul minitaberelor are ca scop atât asigurarea unui climat în care participanții să primească informații utile pe diverse subiecte de interes, cum ar fi cunoașterea naturii, elemente de biologie și geografie, cunoașterea unor limbi străine la nivel de conversație, actoria și teatrul în general, nutriție și psihologie alimentară pentru copii, fenomenul bullying în școli și nu numai, muzică, handmade, dezvoltare personală etc., într‑o formă accesibilă, și anume prin joc, cât și eliberarea de constrângerile mediului social în care evoluează, acasă ori la școală, prin activitățile obișnuite unei tabere.

Educaţie şi ecologie

Minitaberele sunt organizate la sfârşit de săptămână, de vineri după‑amiaza până duminică după‑amiaza, pentru a putea organiza aceste evenimente cât mai des, chiar și în timpul anului școlar, dar şi pentru a asigura o cât mai mică implicare financiară și niște costuri cât mai reduse pentru părinți. Proiectul încearcă să reducă maxim la jumătate contribuția familiei, cealaltă parte de sumă fiind asigurată de asociaţia menţionată, din sponsorizări.

„În ciuda prognozei meteo nefavorabile, cu amenințări de 90% ploaie și furtună, weekendul 12‑14 august a fost unul plin de soare și voie bună. Participanții la minitabăra «Să cunoaștem natura» au pornit sâmbătă în drumeție pe traseul Cheia‑Amfiteatrul Transilvania, însoțiți de cei patru coordonatori, cu bucurie și cu nerăbdare. Gâze, animăluțe de tot felul, oi, miei, măgari care te salută pe ton ridicat, viței și cocoși așteptau în fânețele localnicilor, pe lângă care trece cărarea marcată spre înălțimi. Fotografiile vor spune povestea mai bine decât am spune‑o noi. Însă, totuși, putem aminti că participanții au învățat despre arbori, animale, plante, dar mai ales despre trasee montane, marcaje, drumeții și aventuri fără telefoane mobile și alte gadgeturi. Am avut opriri scurte pentru tras sufletul la început, ca să nu lăsăm mușchii să se răcească, apoi o oprire de gustare, unde merele au părut mult mai delicioase decât acasă, și oprirea «giratoriu», de sus, în apropierea Amfiteatrului, de unde ne‑am întors plini de veselie. Grupul, îmbrăcat în tricourile verzi ale minitaberei și dotat cu rucsăcele de culoarea naturii, a atras atenția altor turiști, iar copiii au fost imediat îndrăgiți pentru disciplină și pentru curiozitate. Jocurile organizate de Cristina Ștefan, profesor de matematică și de științe, și supravegheate de Teodora Tache, de Cătălin Ștefan și de mine, au încununat pauza luată în capătul cel mai de sus al drumeției noastre. La coborâre, participanții, împărțiți pe echipe, au avut ca temă strângerea de elemente ale ecosistemului, cât mai diferite, atractive și importante pentru înțelegerea naturii și a mediului înconjurător. Ajunși la poalele muntelui, la pensiune, am putut analiza rezultatele muncii minuțioase, cu bucuria constatării atenției și implicării celor 21 copii”, ne‑a spus preotul Daniel Puia‑Dumitrescu.

La final, a avut loc festivitatea de închidere, cu înmânarea diplomelor și a cadourilor pentru participanți, cu mulțumiri speciale pentru familia Ștefan, Cristina și Cătălin, dar şi pentru Teodora Tache.