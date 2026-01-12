Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mitropolitul Banatului a vizitat un centru pentru persoane fără adăpost

Mitropolitul Banatului a vizitat un centru pentru persoane fără adăpost

Data: 12 Ianuarie 2026

În seara zilei de 11 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a vizitat Adăpostul de urgență pentru persoanele fără adăpost situat pe strada Elena Nicoară nr. 5 din Timișoara, unde a stat de vorbă cu beneficiarii și le‑a oferit o masă caldă, se arată pe mitropolia‑banatului.ro.

Vizita Mitropolitului Banatului la Adăpostul de urgență pentru persoanele fără adăpost din Timișoara a fost însoțită de promisiunea unui sprijin suplimentar, cu articole de îmbrăcăminte, care să ajute celor cazați să treacă mai ușor peste nopțile și zilele reci ale iernii.

„Nu este suficient să vorbim despre grijă și milă, ci trebuie să le manifestăm prin fapte concrete, mai ales atunci când frigul și singurătatea apasă cel mai greu”, a subliniat Părintele Mitropolit Ioan.

Responsabila Complexului de Servicii „Sfântul Francisc”, Delia Bugariu, a explicat că adăpostul are o capacitate de 70 de locuri și găzduiește în prezent 56 de persoane, care beneficiază de cazare pe întreaga durată a sezonului rece.

„Prezența Înaltpreasfințitului este un semn de încurajare atât pentru beneficiari, cât și pentru personal. Îi mulțumim Înaltpreasfinției Sale pentru sprijinul constant și pentru atenția acordată celor mai fragili dintre noi”, a declarat Delia Bugariu.

Mesajul transmis de Mitropolitului Banatului a continut îndemnul pastoral adresat credincioșilor duminică, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. După sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan a insistat  asupra grijii față de vârstnici, bolnavi și persoane singure, mai ales în contextul pericolelor provocate de gheață și de deplasările dificile pentru cumpărături sau alte activități necesare traiului zilnic.

 

