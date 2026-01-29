Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moaștele Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Patriarhală

Știri
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 29 Ianuarie 2026

Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală din București joi, 29 ianuarie, începând cu ora 16:00. Acestea vor fi aduse din Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale și așezate spre închinare credincioșilor și pelerinilor prezenți.

Programul liturgic al pelerinajului va începe cu procesiunea solemnă a aducerii sfintelor odoare, urmată de slujba Privegherii, săvârșită de soborul Catedralei Patriarhale, condus de părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh, informează Basilica.ro.

În ziua marelui praznic al Sfinților Trei Ierarhi, vineri, 30 ianuarie, va fi săvârșită slujba Miezonopticii, urmată de Acatistul sfinților prăznuiți. Programul liturgic va continua cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal.

Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până vineri seara, în jurul orei 20:00.

 

