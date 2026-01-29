Moaștele Sfinților Trei Ierarhi la Catedrala Patriarhală

Cu ocazia cinstirii Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, din ziua de 30 ianuarie, raclele care adăpostesc cinstitele lor moaște vor fi așezate în Catedrala Patriarhală din București joi, 29 ianuarie, începând cu ora 16:00. Acestea vor fi aduse din Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale și așezate spre închinare credincioșilor și pelerinilor prezenți.

Programul liturgic al pelerinajului va începe cu procesiunea solemnă a aducerii sfintelor odoare, urmată de slujba Privegherii, săvârșită de soborul Catedralei Patriarhale, condus de părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh, informează Basilica.ro.

În ziua marelui praznic al Sfinților Trei Ierarhi, vineri, 30 ianuarie, va fi săvârșită slujba Miezonopticii, urmată de Acatistul sfinților prăznuiți. Programul liturgic va continua cu oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal.

Sfintele moaște vor rămâne spre închinare până vineri seara, în jurul orei 20:00.