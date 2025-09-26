Moment aniversar în Eparhia Dunării de Jos

Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie şi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la slujirea de Arhiepiscop în data de 27 septembrie 2009. În acest context, a avut loc o serie de manifestări liturgice şi cultural‑educaţionale menite să celebreze acest moment măreţ pentru clerul şi credincioşii eparhiei.

În Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a avut loc joi, 25 septembrie, la iniţiativa Părintelui Arhiepiscop Casian, o întrunire duhovnicească cu elevii de la secţia Pastorală din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi.

Împreună cu cei aproximativ 100 de elevi seminarişti gălăţeni au participat membrii Permanenţei Consiliului eparhial, conducerea acestei unităţi şcolare şi profesori.

În deschiderea evenimentului, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre formarea duhovnicească sănătoasă a tinerilor pentru o viaţă luminoasă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu şi în modelele vrednice de urmat pe care Biserica ni le‑a oferit.

Cu prilejul acestei întruniri, chiriarhul a dispus instituirea unei burse de merit pentru elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură.

În cea de‑a doua parte a evenimentului, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat aspecte din trecutul istoric al eparhiei, creionând în cuvinte de recunoştinţă chipuri providenţiale ale ierarhilor care s‑au succedat în tronul chiriarhal de la Dunărea de Jos.

La finalul întrunirii a fost vizionat în premieră filmul documentar, realizat de TRINITAS TV în colaborare cu Biroul de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în care sunt prezentate mărturii şi imagini relevante din viaţa Bisericii din zona Dunării de Jos sub păstorirea Înalpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

La plecare, ierarhul locului i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a oferit în dar elevilor şi profesorilor mai multe cărţi pentru aprofundarea învăţăturilor de credinţă şi zidirea lor sufletească.