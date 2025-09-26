Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moment aniversar în Eparhia Dunării de Jos

Moment aniversar în Eparhia Dunării de Jos

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 26 Septembrie 2025

Eparhia Dunării de Jos a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie şi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la slujirea de Arhiepiscop în data de 27 septembrie 2009. În acest context, a avut loc o serie de manifestări liturgice şi cultural‑educaţionale menite să celebreze acest moment măreţ pentru clerul şi credincioşii eparhiei.

În Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a avut loc joi, 25 septembrie, la iniţiativa Părintelui Arhiepiscop Casian, o întrunire duhovnicească cu elevii de la secţia Pastorală din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi.

Împreună cu cei aproximativ 100 de elevi seminarişti gălăţeni au participat membrii Permanenţei Consiliului eparhial, conducerea acestei unităţi şcolare şi profesori.

În deschiderea evenimentului, Părintele Arhiepiscop Casian a vorbit despre formarea duhovnicească sănătoasă a tinerilor pentru o viaţă luminoasă ancorată în cuvântul lui Dumnezeu şi în modelele vrednice de urmat pe care Biserica ni le‑a oferit.

Cu prilejul acestei întruniri, chiriarhul a dispus instituirea unei burse de merit pentru elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură.

În cea de‑a doua parte a evenimentului, Înaltpreasfinţia Sa a prezentat aspecte din trecutul istoric al eparhiei, creionând în cuvinte de recunoştinţă chipuri providenţiale ale ierarhilor care s‑au succedat în tronul chiriarhal de la Dunărea de Jos.

La finalul întrunirii a fost vizionat în premieră filmul documentar, realizat de TRINITAS TV în colaborare cu Biroul de presă al Arhiepiscopiei Dunării de Jos, în care sunt prezentate mărturii şi imagini relevante din viaţa Bisericii din zona Dunării de Jos sub păstorirea Înalpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian.

La plecare, ierarhul locului i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenţi şi le‑a oferit în dar elevilor şi profesorilor mai multe cărţi pentru aprofundarea învăţăturilor de credinţă şi zidirea lor sufletească.

Citeşte mai multe despre:   IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
