Moment aniversar pentru Episcopul Sloboziei și Călărașilor

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 25 August 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a sărbătorit sâmbătă, 23 august 2025, împlinirea vârstei de 71 de ani. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în paraclisul Mănăstirii „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița, la care au participat credincioși, colaboratori, alături de oficialități locale.

Alături de chiriarh au slujit părinții consilieri eparhiali Florin Ionescu și Daniel Demișcă, precum și arhidiaconi și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul coral „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a subliniat însemnătatea duhovnicească a Odovaniei Adormirii Maicii Domnului, amintind credincioșilor de mijlocirea și ocrotirea pe care o primesc prin rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ierarhul a evidențiat importanța păstrării unei vieți duhovnicești statornice, întemeiate pe rugăciune, post și fapte bune. Totodată, a îndemnat participanții să caute sprijinul Maicii Domnului în toate momentele vieții și să trăiască într‑o comuniune sinceră cu Dumnezeu și cu semenii lor.

De asemenea, a fost oficiată o slujbă Te Deum la acest moment aniversar, iar clericii și credincioșii prezenți l‑au felicitat pe Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu. La finalul slujbei, ierarhul și‑a exprimat recunoștința pentru urările primite și a subliniat că, într‑un moment aniversar, primul gând se îndreaptă către Dumnezeu - Izvorul vieții și al tuturor binefacerilor.

 

