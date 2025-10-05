Moment de sărbătoare la Parohia Mireș din județul Prahova

Duminica a 19-a după Rusalii, 5 octombrie, a rămas în memoria credincioșilor din satul Mireș, comuna Sângeru, județul Prahova, ca o zi specială de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a sfințit biserica cu hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a săvârșit Sfânta Liturghie și a oferit ordine, diplome și distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cei care au contribuit la finalizarea lucrărilor parohiale.

Slujba de târnosire a noului lăcaș de cult a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, înconjurat de numeroși preoți și diaconi, între care părintele Ionuț Negoiță, protoiereu al Protopopiatului Urlați; părintele Dragoș Isbășoiu, secretar al cancelariei Protoieriei Urlați; părintele Corneliu Florin Pârvu, parohul sfântului lăcaș, precum și alți clerici.

După momentul liturgic al sfințirii bisericii prahovene, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a evidențiat importanța sfintelor lăcașuri pentru comunități. „În lumina Sfintei Scripturi și a învățăturii Bisericii, trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă. Zidurile pe care le vedem nu ar avea sens fără clericii și credincioșii care se roagă în ele, după cum nici comunitatea nu poate rămâne vie duhovnicește fără Altarul care o adună și o hrănește cu Trupul și Sângele Domnului. Sfântul Apostol Petru ne numește pe noi, creștinii, «pietre vii» ale zidirii duhovnicești (1 Petru 2, 5). Această biserică, restaurată prin osteneală și jertfă, este icoana vizibilă, imaginea comunității parohiale. Dacă temelia bisericii este trainică, tot așa și temelia vieții noastre trebuie să fie întărită pe credința în Hristos. Dacă pereții bisericii împodobiți cu pictură sunt plini de frumusețe și sufletele noastre sunt chemate să fie înfrumusețate, împodobite cu rugăciune și fapte bune”, a spus Preasfinția Sa.

În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, iar după citirea pasajului biblic din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca (6, 31-36), ierarhul le-a vorbit credincioșilor veniți la sărbătoarea parohiei despre valorile propovăduite de Mântuitorul Iisus Hristos: „Spune Mântuitorul Hristos: «Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea». Este vorba despre virtutea omeniei, a bunătății minimale, de a face bine celui de la care pretindem sau așteptăm același bine. Evanghelia, însă, nu se limitează la modul acesta negativ de prezentare, să ne arate adică doar ceea ce nu trebuie să facem, ci ne invită la o atitudine pozitivă de acțiune, de inițiativă, săvârșind noi mai întâi binele, adică, ceea ce am dori să primim de la cei din jurul nostru. O altă valoare, pe care o «minimalizează», o micșorează Evanghelia de astăzi este «iubirea celor dragi». Prin cuvintele: «Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc pe voi, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei», se arată că o astfel de iubire este cât se poate de simplă, de nesatisfăcătoare. Nu este, adică, o mare ispravă să-i iubești pe cei ce te iubesc! Nu este o mare virtute să-ți iubești părinții, ori copiii, să-ţi iubești soția, soțul, ori prietenii. Să-i iubești pe cei ce te iubesc pe tine este totdeauna ușor. O fac, de altfel, și păcătoșii! Altă virtute pe care Evanghelia de astăzi o reduce ca importanță este «onestitatea» sau «corectitudinea». Prin cuvintele: «Dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii fac același lucru?», se arată, deci, că această corectitudine, a răsplătirii binelui cu bine, o au până și păcătoșii între ei. Iar a patra virtute minimalizată, subestimată, este «dreptatea», pentru că zice: «Dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai». După ce ni se arată că toate aceste fapte sunt departe de a fi mari virtuți, prin care ne-am putea considera buni, sau îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, cuvintele lui Hristos din Evanghelie vin și ne surprind și mai mult: «Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, iar răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt». Sunt, așadar, «normalizate», depreciate, scăzute în importanță, virtuți în care fiecare din cei de atunci, dar și noi, cei de azi, ne regăsim cu ușurință. În schimb, ni se arată că adevărata virtute este greu de împlinit!”, a spus ierarhul.

La final, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a acordat ordine, diplome și distincții celor care s-au remarcat în vederea finalizării lucrărilor parohiale: Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena” părintelui Corneliu Florin Pârvu; Diploma omagială a anului 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române cu medalie lui Radu Gheorghe, primarul comunei Sângeru; Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu“ Elenei Otilia Pârvu; Diploma omagială a anului 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române lui Ștefan Nicolae, Sebastian Balia și lui Virgil Cârstoiu; Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, lui Gheorghe Mihăilă și Consiliului parohial de la Parohia Mireș; și Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului Comitetului parohial de la Parohia Mireș.