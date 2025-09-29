Momente de binecuvântare pentru românii din Europa de Nord

Data: 29 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, s‑a aflat zilele trecute în vizită pastorală la credincioșii din nordul Regatului Danemarcei. Vineri, 26 septembrie, la sărbătoarea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, unul dintre ocrotitorii cerești ai eparhiei, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei românești din Ikast, cu această ocazie botezându-l pe pruncul Ioan‑Valentin, al doilea copil al părintelui Marian Cibotariu și al soției sale, Andreea.

După slujbă, copiii de la școala parohială au primit daruri, iar tinerii Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM), români și danezi convertiți la Ortodoxie, s‑au întâlnit cu ierarhul care le‑a adresat îndemnuri pentru statornicie în credință și păstrarea curată a moștenirii duhovnicești.

În cuvântul său, Părintele Episcop Macarie s‑a referit și la Sfântul Voievod Neagoe Basarab care a purtat crucea cu responsabilitate și jertfelnicie pentru poporul său. Alături de el, soția sa, Sfânta Platonida (Doamna Despina) - provenită dintr‑o familie de sfinți sârbi -, a purtat crucea de mamă, cu suferințe mai grele decât sceptrul domnesc, îngropând de mici patru dintre cei șase copii ai săi. Ierarhul a arătat că durerea plină de nădejde a acestei mame și scrierile lăsate de Sfântul Neagoe fiului său Teodosie ne rămân mărturii vii ale credinței și nădejdii în viața veșnică.

Centrul de tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) și Parohia ortodoxă română din Vejle‑Kolding, Danemarca, din Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, au organizat, cu binecuvântarea și participarea Preasfințitului Părinte Episcop Macarie, cea de‑a treia ediție a Zilelor Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu în Regatul Danemarcei - manifestări duhovnicești și evenimente caritabile - în perioada 26‑28 septembrie 2025.

Vineri, 26 septembrie 2025, ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Taina Sfântului Maslu și Privegherea de noapte, urmate de Sfânta Liturghie.

Sâmbătă, 27 septembrie, s‑a desfășurat Turneul de mini‑fotbal, cu participarea mai multor echipe din cinci țări: Danemarca, Suedia, Norvegia, Germania și România, eveniment organizat în sprijinul băiețelului David al unei familii de români din Danemarca, care suferă de autism și are nevoie de o nouă intervenție medicală. Echipa comunității parohiale românești din Stockholm a obținut trofeul, în timp ce pe locul doi și trei s‑au clasat echipele parohiilor din orașele daneze Aarhus și Vejle‑Kolding.

Duminică, 28 septembrie, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit sfințirea Prestolului bisericii parohiale românești din Vejle Kolding, apoi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia l-a hirotesit întru duhovnic pe preotul Ioan Negruț de la parohia românească din orașul danez Haderslev.

Manifestările au adunat clerici și credincioși de mai multe naționalități (între care și convertiți scandinavi) din întreaga eparhie, care au participat cu bucurie și dăruire la aceste momente duhovnicești și caritabile dedicate Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, ocrotitor al Episcopiei Europei de Nord.