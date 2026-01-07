Mulţimi de credincioşi au primit Agheasma Mare la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Praznicul Botezului Domnului a adunat şi în acest an mulțimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu pentru a participa la Sfânta Liturghie şi Sfinţirea cea Mare a apei. Slujbele religioase au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

În soborul slujitor de la Sfânta Liturghie s‑au aflat cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

Sfinţirea cea Mare a apei a fost săvârşită pe o scenă amenajată în faţa Catedralei Mitropolitane, iar din soborul slujitor au mai făcut parte membri ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, precum şi preoţi de la bisericile din Sibiu şi împrejurimi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a evidenţiat importanţa praznicului Bobotezei şi foloasele duhovniceşti şi trupeşti ale Aghesmei Mari.

„Slujba aceasta de sfinţire a apei este o prelungire și o încununare a Sfintei Liturghii. La Liturghie am avut o prefacere a materiei, când pâinea și vinul pe care le‑am adus noi ca ofrande s‑au prefăcut în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Împărtășindu‑ne cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos, suntem acum pregătiți ca să gustăm din apa aceasta binecuvântată, sfințită, apă care, schimbându‑și finalitatea, își menține puterea sfințitoare pe tot parcursul anului. (...) Agheasma sfințește mediul înconjurător, iar acum întreaga natură s‑a sfințit. S‑au sfințit casele noastre și ați fost binecuvântați și vizitați de preoții noștri, aducându‑vă această apă sfințită și binecuvântând toate agonisitele pe care le aveți în familiile dumneavoastră. Dar, mai presus de toate, s‑a sfințit viața noastră şi de aceea acum, timp de 8 zile - pentru că sfințirea aceasta este legată de veșnicie și cifra 8 este cifra veșniciei -, se poate gusta din Agheasma Mare, pentru ca să rămânem cu toții în această comuniune frățească cu Mântuitorul Iisus Hristos și noi toți împreună. (...) Ea se ia pe nemâncate, înainte de orice fel de aliment sau orice fel de materie sfințită, afară de Sfânta Împărtășanie. Deci, întâi Sfânta Împărtășanie, apoi Agheasma Mare”, a spus ierarhul.

Peste 18.000 de sticle de 0,5 litri cu Agheasmă Mare au fost pregătite pentru a fi împărţite credincioşilor la finalul slujbei de sfinţire, alături de 4.000 de litri în butoaie de câte 500 de litri fiecare. Preoţii şi personalul Catedralei Mitropolitane au împărţit la final sticlele cu apă sfinţită pregătite pentru această mare sărbătoare a creştinătăţii, pentru ca oamenii să guste din Agheasma Mare, să‑şi sfinţească bunurile şi să primească ajutor şi ocrotire de la Dumnezeu.