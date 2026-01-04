Noaptea trecerii dintre ani la Timișoara

Data: 04 Ianuarie 2026

În noaptea trecerii dintre ani, numeroși credincioși timișoreni au venit la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, pentru a lua parte la slujba Acatistului Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a începe noul an civil în rugăciune. Slujba dintre ani a fost săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu soborul de preoți și diaconi ai catedralei, conform mitropolia‑banatului.ro.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care a explicat că timpul este ca o viață trăită între două verbe: „a trece”, ceea ce desemnează îmbătrânirea biologică și percepția tristă a scurgerii anilor, și „a veni”, verb care face referire la modul în care omul răspunde chemării lui Hristos. Prezentul este locul în care omul decide dacă rămâne la simpla constatare a degradării trupești sau alege apropierea de Dumnezeu. Pentru cel care vine la Hristos, trecerea anilor nu aduce doar bătrânețe, ci o întinerire duhovnicească și o creștere în Împărăția lui Dumnezeu, a explicat Înaltpreasfinția Sa.

În ziua de Anul Nou, când Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea-împrejur după trup a Domnului și îl pomenește pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit Sfânta Liturghie întocmită de ierarhul capadocian, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

La final, Mitropolitul Banatului a vorbit despre semnificația praznicului, precum și despre viața și opera Sfântului Ierarh Vasile cel Mare.

„Tăierea-împrejur a Domnului, săvârșită la opt zile de la Naștere, arată împlinirea Legii Vechiului Testament și confirmă realitatea trupului omenesc al lui Hristos, luat din Fecioara Maria. De asemenea, punerea numelui Iisus, rânduit de Dumnezeu Tatăl prin Arhanghelul Gavriil, descoperă identitatea și misiunea Sa de Mântuitor al lumii”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

Întrucât ziua de 1 ianuarie este dedicată și cinstirii Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre ocrotitorii catedralei, alături de Sfinții Grigorie de Nazianz și Ioan Gură de Aur, chiriarhul l‑a prezentat pe Sfântul Vasile ca teolog al Sfântului Duh și autor al Sfintei Liturghii care îi poartă numele, săvârșită în această zi de sărbătoare.

La începutul noului an civil, Mitropolitul Banatului a adresat credincioșilor bănățeni urări de sănătate și un an binecuvântat, împlinit prin fapte plăcute lui Dumnezeu.