Noi antimise pentru bisericile din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Vineri, 16 mai 2025, au fost sfințite noile antimise destinate parohiilor, mănăstirilor și celorlalte unități de cult din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian în Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului eparhial de la Buzău.

După ce antimisele au fost pregătite în mod corespunzător și așezate pe Sfânta Masă din Altarul Catedralei Voievodale, chiriarhul a oficiat rânduiala specială de sfințire a acestora, care a cuprins stropirea cu apă de trandafir și agheasmă, precum și ungerea cu Sfântul și Marele Mir.

Antimisul (gr. ἀντιμήνσιον - „în loc de masă”) este o bucată de pânză din in sau mătase, pe care este imprimată icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului Iisus Hristos. Acest obiect liturgic are cusută pe spate, într-un buzunărel, o părticică din moaștele unui sfânt mucenic și poartă semnătura ierarhului locului, fiind expresia concretă a comuniunii euharistice dintre arhiereu și preot. Antimisul se păstrează în Sfântul Altar, sub Sfânta Evanghelie de pe Sfânta Masă, și este indispensabil pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. Atunci când aceasta se oficiază în afara lăcașului de închinare, antimisul ține locul Sfintei Mese, după cum sugerează și etimologia numelui său.