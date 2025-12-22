Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Noi clerici pentru parohii din județul Dâmbovița

Noi clerici pentru parohii din județul Dâmbovița

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 22 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște în zilele de 19 și 20 decembrie, precum și în ziua de 17 decembrie, la Paraclisul eparhial din același oraș.

Cu aceste prilejuri, a săvârșit hirotonii întru diacon și întru preot a unor tineri absolvenți de licență și master ai Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Miercuri, 17 decembrie, la Paraclisul eparhial, Părintele Arhiepiscop Nifon l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Daniel Olaru, pe seama Parohiei Butimanu, Protoieria Titu, iar vineri, 19 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală, l‑a hirotonit pe acesta întru preot. Totodată, l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Dumitru Irinel Piroșcă, pe seama Parohiei Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa, iar sâmbătă, 20 decembrie, l‑a hirotonit întru preot. Tot sâmbătă, l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ion Claudiu Tănase, pe seama Parohiei Meri, Protoieria Găești, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe tinerii clerici să aprofundeze educația catehetică, mai ales în rândul noilor generații, la parohiile unde au fost trimiși să slujească Biserica și neamul românesc, sădind semințele bucuriei Evangheliei lui Hristos în sufletele lor, pentru a le oferi repere invincibile în fața asalturilor ideologice contemporane, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal  -   Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri