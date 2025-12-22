Noi clerici pentru parohii din județul Dâmbovița

Data: 22 Decembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște în zilele de 19 și 20 decembrie, precum și în ziua de 17 decembrie, la Paraclisul eparhial din același oraș.

Cu aceste prilejuri, a săvârșit hirotonii întru diacon și întru preot a unor tineri absolvenți de licență și master ai Facultății de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.

Miercuri, 17 decembrie, la Paraclisul eparhial, Părintele Arhiepiscop Nifon l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Daniel Olaru, pe seama Parohiei Butimanu, Protoieria Titu, iar vineri, 19 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală, l‑a hirotonit pe acesta întru preot. Totodată, l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Dumitru Irinel Piroșcă, pe seama Parohiei Valea Leurzii, Protoieria Pucioasa, iar sâmbătă, 20 decembrie, l‑a hirotonit întru preot. Tot sâmbătă, l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ion Claudiu Tănase, pe seama Parohiei Meri, Protoieria Găești, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfinția Sa i‑a îndemnat pe tinerii clerici să aprofundeze educația catehetică, mai ales în rândul noilor generații, la parohiile unde au fost trimiși să slujească Biserica și neamul românesc, sădind semințele bucuriei Evangheliei lui Hristos în sufletele lor, pentru a le oferi repere invincibile în fața asalturilor ideologice contemporane, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.