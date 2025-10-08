Noi preoți parohi în Protopopiatul Călimani, Harghita

La Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Gălăuțaș, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie, duminică, 5 octombrie. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre Predica de pe munte a Mântuitorului Iisus Hristos.

„Prima sentință evanghelică este bine cunoscută: «Domnul ne arată că adevărata iubire și milostenie nu se măsoară în răsplată omenească, ci în dăruire fără interes. Aici nu este vorba despre pierderea bunului, ci despre câștigul sufletului. (...) Adevărata iertare înseamnă și uitare a răului. În ciuda greutății Evangheliei de astăzi, suntem chemați să o împlinim cu ajutorul harului dumnezeiesc. Răul și nedreptatea trebuie îndepărtate din inimile noastre”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop Andrei l‑a instalat ca paroh al Parohiei Gălăuțaș pe preotul Gheorghe‑Marius Bobric. Cu acest prilej, ierarhul a adresat cuvinte de apreciere și recunoștință preotului Marcel Stanca, fostul paroh al comunității, care i-a păstorit pe credincioșii acestei parohii timp de 45 de ani.

La ceasul Vecerniei, Preasfințitul Părinte Andrei a săvârşit slujba în Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Platonești, apoi l‑a instalat ca paroh pe preotul Sergiu Vlad, încredințându‑i păstorirea duhovnicească a credincioșilor din această comunitate. Evenimentul s‑a încheiat cu binecuvântarea arhierească a ierarhului care a adresat cuvinte de îmbărbătare și părintească dragoste celor prezenți, îndemnându‑i să rămână statornici în credință și în comuniune cu Biserica.