Noi slujitori la Biserica Galata din Iași

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, 15 februarie, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”-Galata, din municipiul Iași. Cu acest prilej, ierarhul i‑a prezentat credincioșilor pe noul paroh al comunității și pe noul preot slujitor al parohiei, încredințându‑i slujirii și responsabilității pastorale.

Sfântul lăcaș închinat Maicii Domnului și Sfintei Teodora de la Sihla a fost neîncăpător duminică dimineață, numeroși credincioși din Iași participând la Sfânta Liturghie și împărtășindu‑se cu Sfintele Taine. În cadrul slujbei, după Vohodul Mare, diaconul Ștefan Hodan a fost hirotonit întru preot, pe seama bisericii Parohiei Grozești din județul Iași.

În predica sa, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i‑a îndemnat pe cei de față să‑și deschidă inima pentru aproapele lor, pentru că doar așa vor primi binecuvântarea Domnului.

La finalul slujbei, părintele Mircea Laurean, noul slujitor al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”-Galata, a fost hirotesit întru duhovnic și prezentat comunității ieșene. De asemenea, în semn de recunoștință pentru rodnica activitate pastorală desfășurată aici timp de 36 de ani, părintele Mircea Stoleriu a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cea mai înaltă distincție a Bisericii noastre, Crucea Patriarhală.

„În tot ceea ce am făcut a fost ajutorul lui Dumnezeu și a fost lucrarea lui Dumnezeu. «De n‑ar zidi Dumnezeu casa, în zadar s‑ar osteni ziditorii». Iată ce se află aici după 36 de ani: când am venit pentru prima dată, era doar un câmp gol, iar eu am întâlnit familia Lefter și câțiva credincioși. Acum, după 36 de ani, iată această minunată biserică. Tot ceea ce este aici este rodul dragostei dumneavoastră, al dărniciei dumneavoastră și rodul minunat al ajutorului lui Dumnezeu. Ceea ce avem în față este «sfârșit creștinesc, cu pace, fără durere și neînfruntat, ci răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos Dumnezeu». Cu acest gând am început acum 36 de ani, cu grija sfârșitului și cu răspunsul pe care a trebuit să‑l dau, împreună cu dumneavoastră. Iată, Dumnezeu ne‑a ajutat ca împreună să împlinim”, a mulțumit cu mari emoții părintele Mircea Stoleriu.

Totodată, părintele protopop Florin Călugăru a dat citire deciziei de numire a noului paroh al comunității, părintele Ionuț Ungureanu preluând, începând cu această dată, oficiul parohial.

„Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că preoția este frumoasă, dar, în același timp, este și grea. Este grea pentru că vizează mântuirea sufletelor, și nu este ușor, dar avem nădejde în Bunul Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur a văzut preoția de sus, pentru că și‑a închipuit preoția ca un munte, și a trecut deasupra norilor, și de acolo, de sus, ne‑a spus nouă despre cât de sublimă este preoția. Simțim cu toții că în viața noastră lucrează Bunul Dumnezeu. Așa a fost și în viața mea, de aceea trebuie să‑I mulțumesc Lui pentru toată dăruirea Sa și am nădejde că mă va ajuta în noua slujire încredințată. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, trebuie să‑i mulțumesc și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru binecuvântarea, dragostea și încrederea acordată”, a afirmat noul paroh.

La încheierea slujbei, cei prezenți i‑au felicitat pe clericii parohiei și au primit binecuvântarea ierarhului.