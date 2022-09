Nou început la Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași

Cu emoții și bucurie, elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași au luat parte luni, 5 septembrie 2022, la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în paraclisul școlii, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

La Seminarul Teologic din Iași, noul an școlar a început cu oficierea Sfintei Liturghii la paraclisul liceului, de către un sobor de preoți și diaconi, dimpreună cu IPS Părinte Mitropolit Teofan. În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Claudiu Țibucanu a primit hirotonia întru diacon, iar la finalul slujbei, trei cadre didactice: prof. dr. Carmen Dura, prof. dr. Ioana Măriuței și prof. dr. Doina Balan, au primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” pentru întreaga activitate rodnică desfășurată la catedră.

În cuvântul adresat către profesori și seminariști, Părintele Mitropolit a menționat că viața elevilor trebuie să se ghideze după Cuvântul lui Dumnezeu: „Sfântul Apostol Pavel mărturisea către corinteni și mărturisește către noi de față, zicând: «Vă rog să prisosiți în cinci lucruri: în credință, în cuvânt, în cunoștință, în stăruință și în iubire». Ce lucrare mai aleasă și mai adâncă au cadrele didactice, părinții profesori, domnii și doamnele profesoare decât să stăruiască pentru aceste cinci lucruri? Ele vor prinde contur în viața elevilor noștri dacă Hristos va fi izvor de putere”.

În continuare, chiriarhul a mers în vizită la clasele a IX‑a din școală, binecuvântându‑i pe noii elevi seminariști.

Începând cu acest an școlar, părintele Dragoș Ciprian Bahrim, cel care a condus timp de 23 de ani școala teologică ieșeană, a predat conducerea seminarului părintelui Constantin Simiraș, pentru un mandat de trei ani, urmând ca părintele profesor să primească o altă misiune: să coordoneze un viitor centru de traduceri patristice.

„Școala aceasta n‑ar putea să lucreze și să viețuiască fără harul lui Dumnezeu cu adevărat, indiferent de tot ceea ce o susține. Adevărata viață, adevăratul motor, al acestei școli este lucrarea lui Dumnezeu care se petrece în ea, este harul lui Dumnezeu pe care ni‑l dăruiește din belșug. Este un moment important și pentru mine acum, pentru că îmi iau rămas-bun pentru o vreme de la seminar, după 23 de ani cât am stat aici. De câte ori sunt aceste momente de bilanț, îmi aduc aminte de toate greutățile prin care am trecut, dar și de toate bucuriile pe care le‑am avut în toți acești ani, când am văzut școala crescând de la zero. Exista multă speranță, mult entuziasm al tinereții și multă nădejde de la Dumnezeu”, a mărturisit la final părintele prof. Dragoș Bahrim.

De la ora 11:00, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a fost prezent la Școala „Varlaam Mitropolitul”, unde a participat la evenimentele dedicate începutului anului școlar și la slujba de Te Deum, rostind un cuvânt de binecuvântare și îndemnându‑i pe elevii și părinții prezenți să‑și împlinească de‑a lungul vieții lor „cele trei demnități: cariera profesională, cariera în familie și cariera de bun creștin și român”.