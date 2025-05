Noul Almanah bisericesc al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor

De curând a apărut, în condiții grafice excepționale, Almanahul bisericesc pentru anul 2025 al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. Volumul, apărut cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, a văzut lumina tiparului la editura acestei eparhii.

Însumând 326 de pagini, publicația periodică reflectă preocupările spirituale, culturale, educaționale și științifice ale clericilor și mirenilor din eparhie, precum și activitatea de ordin pastoral‑misionar social‑filantropic și catehetic desfășurată pe parcursul unui an bogat în evenimente și realizări.

Volumul se deschide cu cuvântul-înainte al ierarhului locului, care este și președintele colegiului redacțional, fiind apoi structurat în patru mari părți. Prima parte cuprinde pastoralele chiriarhului la cele două mari praznice împărătești ale anului precedent, Învierea și Nașterea Domnului, și este urmată de partea cea mai amplă a volumului, constând în opt studii teologice și interdisciplinare redactate de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, județul Ialomița, precum și de alți clerici și mireni. A treia parte a almanahului bisericesc cuprinde retrospectiva celor mai importante evenimente bisericești din anul 2024 atât la nivelul Patriarhiei Române și internațional, cât și la nivel eparhial. Ultima parte a volumului pune înaintea cititorilor rapoartele de activitate pe anul 2024 ale sectoarelor Administrativ‑bisericesc, cultural și social‑misionar ale Administrației eparhiale a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, și se încheie cu cronica tuturor slujirilor arhierești ale chiriarhului din anul anterior. La finalul almanahului bisericesc pentru anul 2025, cititorii pot descoperi structura administrativă detaliată a eparhiei, fiind prezentată îndeosebi împărțirea acesteia pe protoierii și parohii.

„Almanahul bisericesc pe anul 2025 își continuă apariția în peisajul publicațiilor bisericești și aduce propria mărturie despre predicarea și făptuirea preceptelor evanghelice, sub toate aspectele sale complexe. Pe lângă scrisorile pastorale, studiile cu subiecte teologice sau istorice și Șematismul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, o mare atenție a fost acordată celor mai importante manifestări religioase și filantropice din această eparhie binecuvântată de Dumnezeu, în anul 2024, an în care smerenia Noastră am rememorat, printre altele, și trecerea a trei decenii de la consacrarea ca arhiereu. Este zugrăvită, în paginile acestui volum, propria noastră contribuție și împlinire, după puterile noastre, a poruncii Mântuitorului, Care ne îndeamnă: «Mergând, învățați toate neamurile, botezându‑le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!» (Matei 28, 19)”, afirmă Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu în cuvântul-înainte al volumului.