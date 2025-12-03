Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri O bijuterie a artei populare, sculptată în lemn, a fost salvată

O bijuterie a artei populare, sculptată în lemn, a fost salvată

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Decembrie 2025

Lucrările de consolidare și de restaurare a bisericii de lemn a Mănăstirii Pârvești au ajuns la final. Vineri, 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Pârvești au fost semnate documentele de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului  „Consolidare-restaurare Biserică de lemn «Sf. Nicolae» și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui - monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

Delegatul Preasfinți­tului Părinte Episcop Ignatie a fost părintele consilier eparhial Ciprian Aurelian Tacu.

Finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiectul  a vizat restaurarea, consolidarea, pro­movarea și valorificarea Bisericii de lemn „Sf. Nicolae” Pârvești, monument istoric, și a turnului clopotniță, sfântul lăcaș fiind salvat astfel de la o iminentă distrugere.

Unică în peisajul bisericilor de lemn din întreaga Moldovă, biserica Mănăstirii Pâr­vești rămâne peste veacuri mărturie a dăinuirii credinței și a gustului pentru frumos al locuitorilor din această parte de țară.

Trecerea timpului și intemperiile vremurilor au afectat însă grav sfântul lăcaș, bijuterie a artei populare, sculp­tată în lemn.

Fără o intervenție de restaurare totală, acest monument arhitectural de categoria A, de interes național, riscă să se năruiască, văduvind astfel patrimoniul de artă eclesiastică, relevant nu numai pentru județul Vaslui, ci și pentru întreaga țară.

Din acest motiv, Preasfin­țitul Părinte Episcop Ignatie a considerat că restaurarea acestuia este o prioritate deo­sebită a Episcopiei Hușilor, coagulând în acest sens toate energiile necesare refacerii lăcașului de cult.

Biserica de lemn a mănăstirii a fost ridicată între anii 1816-1820 pe locul unui lăcaș mai vechi, din 1666. Realizată integral din lemn, ea este unică prin sistemul de boltire, tehnica construcției și armonia volumelor. Este construită din bârne de stejar prinse în „cheotoare dreaptă” pe temelie de piatră de râu și „tălpoaie” de lemn. Acoperișul este acoperit (învelit) cu șin­drilă.

În urma demersurilor constante și insistente pentru restaurarea acestui edificiu, în martie 2022 Episcopia Hu­șilor a reușit realizarea în­tregii documentații tehnice pentru includerea Mănăstirii Pâr­vești în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în cadrul apelului de proiecte pentru investiții în turism și cultură.

 

Biserici de lemn  -   Mănăstirea Pârveşti
