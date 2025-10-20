O nouă capelă mortuară într‑o comunitate din Mehedinți

Data: 20 Octombrie 2025

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, s‑a aflat sâmbătă, 18 octombrie, în mijlocul credincioşilor din localitatea Corcova, județul Mehedinți. Ierarhul a săvârşit slujba de sfinţire a capelei mortuare din cimitir, precum şi sfinţirea clopotului capelei. A urmat Sfânta Liturghie, iar răspunsurile stranei au fost date de psalţii Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul l‑a hirotesit întru duhovnic pe părintele Ionel Mihai Dogaru, slujitor al bisericii din Parohia Zegaia, Protopopiatul Strehaia. Apoi, a acordat gramate de mulţumire celor care au contribuit şi au ajutat la ridicarea capelei mortuare.

În cuvântul de învăţătură, Preafinţitul Părinte Episcop Nicodim a apreciat dedicarea şi efortul celor care au contribuit la durarea capelei, hotărând pentru această comunitate şi un al doilea hram, „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi”. Părintele paroh Gheorghe Marian Covrig a rostit la final un cuvânt de mulţumire.