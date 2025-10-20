Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă capelă mortuară într‑o comunitate din Mehedinți

Știri
Data: 20 Octombrie 2025

Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, s‑a aflat sâmbătă, 18 octombrie, în mijlocul credincioşilor din localitatea Corcova, județul Mehedinți. Ierarhul a săvârşit slujba de sfinţire a capelei mortuare din cimitir, precum şi sfinţirea clopotului capelei. A urmat Sfânta Liturghie, iar răspunsurile stranei au fost date de psalţii Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin.

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul l‑a hirotesit întru duhovnic pe părintele Ionel Mihai Dogaru, slujitor al bisericii din Parohia Zegaia, Protopopiatul Strehaia. Apoi, a acordat gramate de mulţumire celor care au contribuit şi au ajutat la ridicarea capelei mortuare.

În cuvântul de învăţătură, Preafinţitul Părinte Episcop Nicodim a apreciat dedicarea şi efortul celor care au contribuit la durarea capelei, hotărând pentru această comunitate şi un al doilea hram, „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi”. Părintele paroh Gheorghe Marian Covrig a rostit la final un cuvânt de mulţumire.

 

