Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri O nouă selecție organizată de Corul „Symbol - Jean Lupu”

O nouă selecție organizată de Corul „Symbol - Jean Lupu”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 14 Ianuarie 2026

Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. dr. Luminița Guțanu Stoian, anunță organizarea unei noi selecții dedicate copiilor și tinerilor pasionați de muzică, care își doresc să se alăture unuia dintre cele mai apreciate ansambluri corale din România.

Selecția va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:30-14:00, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani (se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani și fete între 10-18 ani).

Concurenții care doresc să facă parte din prestigiosul cor trebuie să posede următoarele calități: auz muzical și simț ritmic foarte bine dezvoltate; memorie muzicală deosebită; voce frumoasă; noțiuni elementare de solfegiu. Locurile nu sunt limitate: toți cei care îndeplinesc criteriile și se încadrează în limitele de vârstă menționate vor fi acceptați. Fiecare candidat trebuie să știe să cânte cel puțin două piese (religioase, laice, colinde, patriotice ș.a.). Prezentarea în fața comisiei se face în ordinea sosirii și înscrierii la secretara acesteia. Nu se percepe taxă pentru această verificare. Informații suplimentare se pot obține de la directorul‑dirijor Luminița Guțanu Stoian, la numărul de telefon 0726.247.439 sau la adresa: corul_symbol@yahoo.ro.  

 

Citeşte mai multe despre:   Corul Symbol
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri