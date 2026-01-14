O nouă selecție organizată de Corul „Symbol - Jean Lupu”

Corul de Copii și Tineret „Symbol - Jean Lupu” al Patriarhiei Române, condus de conf. dr. Luminița Guțanu Stoian, anunță organizarea unei noi selecții dedicate copiilor și tinerilor pasionați de muzică, care își doresc să se alăture unuia dintre cele mai apreciate ansambluri corale din România.

Selecția va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:30-14:00, în Amfiteatrul „Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman” al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și se adresează copiilor și adolescenților cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani (se primesc băieți cu vârsta cuprinsă între 9-12 ani și fete între 10-18 ani).

Concurenții care doresc să facă parte din prestigiosul cor trebuie să posede următoarele calități: auz muzical și simț ritmic foarte bine dezvoltate; memorie muzicală deosebită; voce frumoasă; noțiuni elementare de solfegiu. Locurile nu sunt limitate: toți cei care îndeplinesc criteriile și se încadrează în limitele de vârstă menționate vor fi acceptați. Fiecare candidat trebuie să știe să cânte cel puțin două piese (religioase, laice, colinde, patriotice ș.a.). Prezentarea în fața comisiei se face în ordinea sosirii și înscrierii la secretara acesteia. Nu se percepe taxă pentru această verificare. Informații suplimentare se pot obține de la directorul‑dirijor Luminița Guțanu Stoian, la numărul de telefon 0726.247.439 sau la adresa: corul_symbol@yahoo.ro.