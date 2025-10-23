Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Oaspeți din Franța în vizită la Patriarhia Română

Data: 23 Octombrie 2025

În ziua de joi, 23 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a primit în vizită, la Palatul Patriarhiei din București, pe domnul ambasador Jean‑Christophe Peaucelle, consilier pe domeniul religios în cadrul Ministerului Afacerilor Externe din Franța, care a fost însoțit la întâlnire de domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Franței în România, și de doamna Josette Hereson, consilier politic în cadrul Ambasadei Franței în România.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon a urat bun‑venit oaspeților francezi la Patriarhia Română și a subliniat relațiile de prietenie existente între România și Franța. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a amintit de faptul că, în anul 2025, Patriarhia Română sărbătorește 100 de ani de Patriarhat și 140 de ani de autocefalie, șirul evenimentelor festive culminând cu slujba Sfințirii picturii în mozaic a Catedralei Naționale, din ziua de duminică, 26 octombrie 2025.

Ambasadorul Jean‑Christophe Peaucelle a mulțumit pentru primire și a exprimat aprecierea pe care o poartă României, Bisericii Ortodoxe Române și credincioșilor acesteia. În plus, a menționat rolul important pe care îl joacă Biserica Ortodoxă în viața poporului român.

Pe parcursul convorbirii, ambii interlocutori au subliniat, de asemenea, importanța menținerii valorilor spirituale într‑o lume tot mai marcată de fenomenul secularizării și provocările acestuia.

La finalul întâlnirii, Înaltpreasfinția Sa a urat o ședere cât mai plăcută ambasadorului Jean‑Christophe Peaucelle în țara noastră și mult succes în activitatea diplomatică pe care o desfășoară în Franța.

(Sectorul relații creștine, interreligioase și comunități românești externe al Patriarhiei Române)

 

