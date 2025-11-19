Parastas pentru întemeietorii Eparhiei Dunării de Jos

La cinci ani după realizarea Unirii Principatelor, la 17 noiembrie 1864, prin decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza, a fost înfiinţată Eparhia Dunării de Jos. La 161 de ani de la acest măreţ moment, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi a fost săvârşit luni, 17 noiembrie, un parastas pentru întemeietorii acestei eparhii.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa membrilor Permanenţei Consiliului eparhial, a angajaţilor clerici şi mireni din cadrul Administraţiei eparhiale, a elevilor seminarişti şi a unor credincioşi din municipiul de la Dunăre.

Ierarhul s‑a rugat pentru odihna veşnică a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a soţiei sale, Elena Doamna, precum şi pentru Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi urmaşii săi în scaunul arhieresc de la Dunărea de Jos, trecuţi la cele veşnice.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian i‑a pomenit pe Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, la împlinirea a 99 de ani de la naşterea sa, personalitate proeminentă a Bisericii Ortodoxe Române, şi pe stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareţa Mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la Râmeţ, judeţul Alba, trecută la Domnul în dimineaţa zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat aspecte din istoria acestei eparhii, cârmuită de vrednicii, jertfelnicii şi înţelepţii păstori rânduiţi de Dumneze.

La final, tinerii elevi seminarişi prezenţi la eveniment au primit din partea Părintelui Arhiepiscop Casian câteva sfaturi şi îndrumări duhovniceşti şi cărţi de zidire sufletească.