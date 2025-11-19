Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parastas pentru întemeietorii Eparhiei Dunării de Jos

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 19 Noiembrie 2025

La cinci ani după realizarea Unirii Principatelor, la 17 noiembrie 1864, prin decret domnesc semnat de Alexandru Ioan Cuza, a fost înfiinţată Eparhia Dunării de Jos. La 161 de ani de la acest măreţ moment, în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi a fost săvârşit luni, 17 noiembrie, un parastas pentru întemeietorii acestei eparhii.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, în prezenţa membrilor Permanenţei Consiliului eparhial, a angajaţilor clerici şi mireni din cadrul Administraţiei eparhiale, a elevilor seminarişti şi a unor credincioşi din municipiul de la Dunăre.

Ierarhul s‑a rugat pentru odihna veşnică a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a soţiei sale, Elena Doamna, precum şi pentru Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi urmaşii săi în scaunul arhieresc de la Dunărea de Jos, trecuţi la cele veşnice.

În cadrul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian i‑a pomenit pe Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, la împlinirea a 99 de ani de la naşterea sa, personalitate proeminentă a Bisericii Ortodoxe Române, şi pe stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareţa Mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de la Râmeţ, judeţul Alba, trecută la Domnul în dimineaţa zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani.

Arhiepiscopul Dunării de Jos a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat aspecte din istoria acestei eparhii, cârmuită de vrednicii, jertfelnicii şi înţelepţii păstori rânduiţi de Dumneze.

La final, tinerii elevi seminarişi prezenţi la eveniment au primit din partea Părintelui Arhiepiscop Casian câteva sfaturi şi îndrumări duhovniceşti şi cărţi de zidire sufletească.

 

