Parohia Cotroceni‑Răzoare sărbătorește 100 de ani de la înființare

Parohia Cotroceni‑Răzoare din București marchează în acest an un secol de existență printr‑un program aniversar deosebit, care se va desfășura în perioada 12‑14 octombrie 2025, în cadrul căruia credincioșii vor avea prilejul de a se închina la un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

Duminică, 12 octombrie, după săvârșirea Sfântei Liturghii, Parohia Cotroceni‑Răzoare invită copiii la atelierul „Sfinții, prietenii copiilor”, iar seara, începând cu ora 17:00, programul va fi încununat de un concert aniversar de muzică psaltică.

Luni, 13 octombrie, programul liturgic va începe cu Utrenia și Sfânta Liturghie, iar de la ora 12:30, întâmpinarea fragmentului din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, care va fi așezat spre închinare în baldachinul special amenajat. Seara, de la ora 17:30, se va săvârși slujba Privegherii în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva, urmând ca marți, 14 octombrie, de praznicul acesteia, credincioșii să participe la Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Comunitatea parohială a fost înființată în 1925, prin grija preotului Vasile Bărbieru. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în 1930, iar edificiul a fost sfințit în 1939. Lăcașul de cult poartă hramurile „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva” și, din 2012, „Duminica Sfinților Români”.

Din 2008, biserica deține și un veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, oferit în dar de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, precum și un fragment din sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Parohia Cotroceni‑Răzoare se află pe strada Drumul Sării nr. 119, Sector 6, București.