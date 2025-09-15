Pași de credință pe urmele Sfântului Iosif cel Nou

Mănăstirea Partoș din județul Timiș găzduiește, în luna septembrie, o serie de manifestări religioase dedicate hramului și cinstirii Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.

Programul a început vineri, 5 septembrie, cu prăznuirea hramului bisericuței istorice. Sâmbătă, 6 septembrie, la Paraclisul Mănăstirii Timișeni, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de tradiționalul pelerinaj pe jos pe „Calea Sfântului Iosif cel Nou”, ajuns anul acesta la cea de‑a zecea ediție. Seara, pelerinii au fost întâmpinați cu bucurie la Mănăstirea Partoș. Duminică, 7 septembrie, și luni, 8 septembrie - sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului - au fost săvârșite Sfintele Liturghii.

Sâmbătă seara, 13 septembrie, au avut loc momente liturgice deosebite: Taina Sfântului Maslu și Vecernia cu Litie, la care a participat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului.

În cuvântul de învățătură, Părintele Mitropolit a subliniat trei idei fundamentale despre Cruce și mântuirea prin Hristos. Mai întâi, a evidențiat faptul că mântuirea omului a fost hotărâtă de Dumnezeu „din veșnicie”, Hristos oferindu‑se ca jertfă din iubire pentru fiecare persoană, dincolo de timp. Apoi, ierarhul a arătat caracterul unic și sfințitor al Crucii, singurul lemn din întreaga creație stropit cu sângele lui Hristos și purtător de har, prin care orice creștin care se însemnează cu semnul Crucii se unește cu Însăși Preasfânta Treime. În cele din urmă, ierarhul a reliefat dimensiunea eternă și atemporală a prezenței lui Hristos: pentru Dumnezeu, trecutul, prezentul și viitorul se unesc într‑un prezent veșnic, iar iubirea Sa se revarsă asupra tuturor celor care cred în orice vreme, văzuți și cunoscuți de Hristos în aceeași clipă.

La finalul serii, arhim. Simeon Stana, starețul mănăstirii, a mulțumit Părintelui Mitropolit Ioan pentru popasul duhovnicesc în mijlocul obștii monahale de la Partoș și pentru cuvântul de mângâiere și zidire sufletească adresat credincioșilor.

Duminică, 14 septembrie, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către arhim. Simeon Stana, împreună cu un sobor de preoți și diaconi invitați. Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele profesor Marius Florescu, de la Facultatea de Teologie din Timișoara. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Parohiei Comloșu Mare.

Luni, 15 septembrie, a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către arhim. Simeon Stana, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei și starețul Mănăstirii Partoș, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Programul continuă joi, 18 septembrie, cu pomenirea Sfântului Preot Martir Ilarion V. Felea, și se va încheia duminică, 21 septembrie, cu Sfânta Liturghie săvârșită de părintele protopop emerit Ioan Bude.