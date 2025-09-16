Peste 1.200 de copii și tineri s‑au bucurat de taberele „Copilărie și credință” 2025

Data: 16 Septembrie 2025

Proiectul eparhial de tabere de vară pentru copii și tineri „Copilărie și credință”, ediția a 7‑a, derulat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în perioada 22 iunie - 5 septembrie 2025, a ajuns la final

Episcopia Hușilor, în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”, a fost prezentă în taberele de câte patru zile fiecare, organizate în 15 comunități rurale și două urbane, pentru aproximativ 1.200 de copii participanți.

Un număr de 95 de voluntari animatori socio‑educativi au adus zâmbetele pe fețele copiilor participanți.

Tinerii au participat la atelierele de creație „magic hands”, modelaj în ipsos, brățări și cruciulițe, muzică și spiritualitate, dans și sport, prim ajutor, dar și tir cu arcul sau tehnici de orientare și supraviețuire în natură.

Prin educația nonformală, tinerii au descoperit într‑un mod diferit și frumos credința, s‑au apropiat altfel de natură și au legat noi prietenii cu studenții și masteranzii animatori voluntari.

Totodată, copiii au luat parte la rugăciunile de dimineață și de seară, oficiate alături de preoții organizatori. Fiecare tabără s‑a încheiat cu Sfânta Liturghie, unde toți participanții s‑au împărtășit cu Trupul și Sângele Domnului.

Taberele au fost organizate în municipiul Huși, comunele Lunca Banului, Perieni, Vulturești, Albești, Banca, Poienești, Iana și în municipiul Vaslui.

„Proiectul de tabere nu ar fi posibil fără implicarea mai multor instituții și oameni de bine. Mulțumim Părintelui Episcop Ignatie, inițiatorul acestui demers, pentru susținere și implicarea activă din fiecare an, Asociației «Filantropia Ortodoxă» Huși, Societății «Viacons Rutier» și inginerului Ioan Ciomaga, preoților parohi care ne‑au primit, directorilor și colectivelor de profesori, domnilor și doamnelor primari și tuturor binefăcătorilor noștri. În cadrul Taberei «Copilărie și credință» de la Iana au fost organizate cursuri de inițiere în fotbal, susținute de Adi‑Ionuț Racoviță, referent FRF, alături de profesori de educație fizică și sport din județul Vaslui. Astfel de activități au fost organizate și în taberele din comuna Banca și municipiul Vaslui”, a declarat părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină, coordonatorul Sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor.