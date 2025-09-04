Peste 250 de tineri au participat la ediția a 7‑a a proiectului „Tânărul oneștean”

Miercuri, 3 septembrie, în penultima zi din programul proiectului „Tânărul oneștean”, organizat pentru al șaptelea an consecutiv în Protopopiatul Onești, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a fost prezent în mijlocul tinerilor atoreni pentru a se ruga împreună în cadrul Sfintei Liturghii și a le adresa un cuvânt de învățătură.

Proiectul „Tănărul oneștean”, inițiat de Asociația Patmos‑ATOR Onești și desfășurat în Protopopiatul Onești, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, a ajuns anul acesta la cea de‑a șaptea ediție.

Cei peste 250 de tineri, membri ai asociațiilor tinerilor ortodocși români, veniți din localitățile Neamț, Suceava, Vaslui, Constanța, Alba Iulia și Sibiu, au participat la programul organizat de Patmos‑ATOR Onești, asociație coordonată de Mihaela Chircu, fiind prezenți la activitățile desfășurate pe parcursul a patru zile.

Activitățile din programul manifestării au debutat luni, 1 septembrie, cu festivitatea de deschidere la care a fost prezent părintele protopop de Onești, Nicolae Zaharia, care a transmis cuvântul de bun-venit participanților, în calitate de delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim. Apoi, în primele două zile ale programului, tinerii au participat la jocuri de cunoaștere, au audiat conferința susținută de prof. lector dr. Daniel Enea, preot slujitor la catedrala moineșteană și profesor în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest, Timişoara, s‑au rugat împreună în cadrul serilor de rugăciune și s‑au alăturat tinerilor participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Bacău, organizată în data de 2 septembrie, în 15 unități de cult din municipiul Bacău.

În cea de‑a treia zi a programului, activitatea a început de la primele ore ale dimineții, cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în biserica amenajată la adâncimea de 240 de metri în Salina Târgu Ocna.

Părintele protopop Nicolae Zaharia a adresat un cuvânt de mulțumire Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim și Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, felicitându-i pe tineri pentru faptul că au ales să petreacă începutul zilei în rugăciune liturgică. De asemenea, părintele protopop a remarcat îndemnul transmis tinerilor de Preasfinția Sa, precizând faptul că cel care dorește să devină lumină se aseamănă cu Hristos Care este Lumina lumii și rămâne în comuniune cu El.

După Sfânta Liturghie, Mihaela Chircu, coordonatorul proiectului, împreună cu membrii din conducerea asociației au înmânat diplome de vrednicie Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, reprezentanților Societății Naționale a Sării, Salina Târgu Ocna, ai Consiliului Județean Bacău și ai Bibliotecii municipale din Onești, precum și tuturor celor care au sprijinit implementarea acestui proiect. Apoi, participanții au fost conduși într‑un tur ghidat pentru a vizita cele mai importante obiective ale salinei, însușindu‑și informații referitoare la istoricul acesteia și la proiectele aflate în derulare.

După masa de prânz, tinerii au participat la ateliere duhovnicești în cadrul cărora preoții formatori le‑au vorbit despre sfinții români canonizați recent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, au fost martori la lecția demonstrativă de acordare a primului ajutor susținută de către personalul calificat din cadrul SMURD Bacău și au participat la vânătoarea de comori organizată la interiorul salinei. Ziua s‑a încheiat cu participarea tinerilor la o seară folclorică, organizată în municipiul Onești.