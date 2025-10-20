Peste 300 de copii la Concursul de pricesne și cântece patriotice „Pentru Tine, Doamne!”

În ziua de prăznuire a Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, sâmbătă, 18 octombrie, la Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” Buciumeni din Protopopiatul Fălticeni, a avut loc cea dintâi ediție a Concursului interjudețean de pricesne și cântece patriotice „Pentru Tine, Doamne!”, organizat de așezământul monahal-gazdă în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, prin inspectorul școlar pentru disciplina Religie, prof. Daniela Ceredeev, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

La competiție au participat peste 300 de copii din școli și Cluburi ale copiilor din județele Suceava, Bacău, Botoșani și Neamț, dovedind bucuria mărturisirii prin cântec a învățăturii de credință, pasiune, talent, abilități interpretative, măiestrie artistică și statornicie în păstrarea și transmiterea valorilor strămoșești.

Concurenții, înscriși la una dintre cele două secțiuni, soliști și grupuri vocale, pe categorii de vârstă, au ales să transforme actul artistic în rugăciune către Preasfânta Fecioară Maria și către Mântuitorul Hristos și au interpretat cu predilecție pricesne ce le sunt închinate: „Preasfântă Maică și Fecioară”; „O, Măicuță sfântă!”; „Cântarea Maicii Domnului”; „Sfântă Marie, pentru noi roagă‑te!”; „O, Marie, Maică Sfântă!”; „Pentru Tine, Doamne”; „La umbra crucii Tale”; „Blândul Păstor”; „Sub cruce cad, Iisuse, iar”; „Tinere, te cheamă Domnul!”; „Câte daruri minunate”.

Între membrii juriului care a evaluat prestația participanților s‑au numărat: prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie și președinte executiv al Comisiei interjudețene pentru organizarea și evaluarea festivalului‑concurs; prof. Maria Tanasă, artistă consacrată și prin pasiunea pentru patrimoniul imaterial și cultura tradițională; monahia Fevronia Crețu, din obștea Mănăstirii Buciumeni; și profesori de canto din Cluburi ale copiilor din Bacău și Târgu Neamț. Criteriile de evaluare aplicate în concurs au valorificat calitățile interpretative ale competitorilor, originalitatea și complexitatea stilistică a interpretării, autenticitatea costumului popular și prezența scenică, relevanța repertoriului și adecvarea temei abordate la vârsta participantului.

Au fost acordate: Premiul „Centenarul Patriarhiei Române”, premii I, II și III, mențiuni și premii speciale și toți participanții au fost răsplătiți cu icoane, prin grija maicii starețe.

La finalul evenimentului, organizatorii, prin vocea stavr. Maria Mălăescu, stareța Mănăstirii Buciumeni, au exprimat dorința ca acest Concurs interjudețean de pricesne și cântece patriotice, „Pentru Tine, Doamne!”, să devină tradiție și i‑au invitat pe copiii și profesorii participanți să participe și la edițiile viitoare ale competiției.

„A fost o primă ediție reușită a acestui concurs care echivalează o mică sărbătoare duhovnicească și culturală și ne reîncredințează că suntem înconjurați de copii și tineri care Îl iubesc și Îl mărturisesc pe Mântuitorul Hristos, o preacinstesc pe Maica Domnului, dovedesc cunoașterea și trăirea adevărului de credință, manifestă preocupare pentru viața liturgică a bisericii. Am remarcat cu toții, deopotrivă, predilecția pentru pricesne și rugăciune, calitatea actului artistic, grija pentru autenticitate și interpretare, atenția la detaliile și elementele costumului popular”, a declarat prof. Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie.