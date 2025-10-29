Pomenirea eroilor români la cimitirul central din Seghedin, Ungaria

Data: 29 Octombrie 2025

La cimitirul central din Seghedin (Szeged), Ungaria, a avut loc în 23 octombrie 2025 o slujbă de pomenire pentru eroii români, la monumentul care este ridicat în cinstea lor. Evenimentul comemorativ a fost organizat de Consulatul General al României la Seghedin, cu acordul autorităților locale, prezente și ele la manifestare, și cu sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, reprezentată prin Preasfințitul Părinte Episcop Siluan; părintele Aurel Becan, protopopul român de Seghedin și paroh la Cenadul Unguresc; părintele Florin Olteanu, protopop de Giula și paroh la Chitighaz, și arhidiaconul Emanuel Văduva, de la catedrala din Giula. Pe lângă organizatori, din care-l amintim pe Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Seghedin, au luat parte membri ai comunității românești din Seghedin, cadre militare în rezervă și oficialități din cele două țări, România și Ungaria.

Ceremonia a început prin intonarea imnurilor Ungariei, României și Uniunii Europene, urmate de discursul consulului general Florin Trandafir Vasiloni, care a adus un omagiu Armatei României, principalul pilon al sistemului național de apărare, care garantează suveranitatea, independența și unitatea statului, precum și integritatea teritorială a țării și democrația constituțională.

În continuare, Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu părintele Vasile Pop, protopopul Aurel Becan și protopopul Florin Olteanu au oficiat slujba Parastasului pentru eroii români înhumați în acest cimitir. Preasfinția Sa a vorbit despre faptul că anual, în preajma datei de 25 octombrie, acasă și dincolo de granițele țării, cu multă sârguință și recunoștință sufletească ne îndeplinim această datorie morală de a‑i cinsti pe ostașii și eroii noștri, care pe câmpul de luptă și‑au dat jertfa supremă pentru libertatea și demnitatea poporului român, dar și pentru eliberarea altor popoare, cum sunt și acești eroi români de la Seghedin, ne‑a transmis Biroul de presă al Eparhiei Ortodoxe Românești din Ungaria.

A urmat depunerea de coroane și jerbe de flori din partea tuturor instituțiilor reprezentate la acest eveniment comemorativ.

Monumentul Ostașilor Români, situat în cimitirul central din Seghedin, a fost ridicat în anul 1950, întru pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri, luptând pentru eliberarea Ungariei, în cel de‑Al Doilea Război Mondial.