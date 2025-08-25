Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pomenirea părintelui profesor Dumitru Abrudan, la Oradea

Un articol de: Pr. Gheorghe Nemeș - 25 August 2025

În Biserica Albastră de la Parohia Oradea‑Vii a fost săvârşit, în sâmbăta după marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, 16 august, un Parastas de pomenire pentru fostul coslujitor, părintele profesor universitar Dumitru Abrudan, trecut la cele veșnice în data de 9 august 2024.

De asemenea, a fost rostit un cuvânt de învățătură, de aducere aminte și de mângâiere pentru toți cei care au fost prezenţi la biserica parohială „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

La Parastas au participat pe lângă fiii bisericii parohiale și alți credincioși pelerini veniți din alte localități ale județului Bihor, motiv în plus de a face cunoscută personalitatea părintelui profesor Dumitru Abrudan.

 

