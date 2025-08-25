Pomenirea părintelui profesor Dumitru Abrudan, la Oradea

În Biserica Albastră de la Parohia Oradea‑Vii a fost săvârşit, în sâmbăta după marele praznic al Adormirii Maicii Domnului, 16 august, un Parastas de pomenire pentru fostul coslujitor, părintele profesor universitar Dumitru Abrudan, trecut la cele veșnice în data de 9 august 2024.

De asemenea, a fost rostit un cuvânt de învățătură, de aducere aminte și de mângâiere pentru toți cei care au fost prezenţi la biserica parohială „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

La Parastas au participat pe lângă fiii bisericii parohiale și alți credincioși pelerini veniți din alte localități ale județului Bihor, motiv în plus de a face cunoscută personalitatea părintelui profesor Dumitru Abrudan.