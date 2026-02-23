Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Pomenirea Patriarhului Justinian Marina la Radu Vodă

Știri
Un articol de: drd. Răzvan Mihai Clipici - 23 Feb 2026

Duminică, 22 februarie, s‑au împlinit 125 de ani de la nașterea fericitului întru pomenire Patriarh Justinian Marina, cel de‑al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La Mănăstirea Radu Vodă, loc în care Patriarhul Justinian și‑a pregătit mormântul încă din timpul vieții, slujitorii sfintei mănăstiri, sub protia părintelui arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, au săvârșit, cu recunoștință și evlavie, slujba de pomenire pentru cel care a salvat biserica mănăstirii și seminarul din ghearele puterii comuniste.

Întreaga activitate a Patriarhului Justinian Marina reflectă dragostea care nu cunoaște margini față de Hristos și față de Biserica Sa cea Sfântă. Această dragoste a Patriarhului față de Biserică a rămas în memoria credincioșilor care și astăzi, cu multă evlavie, vin, îi sărută mormântul și îl cinstesc pe cel care cu atâta râvnă a luptat pentru Ortodoxia românească, asumându‑și riscuri uriașe pentru binele credincioșilor săi.

