Pomenirea Patriarhului Justinian Marina la Radu Vodă

Duminică, 22 februarie, s‑au împlinit 125 de ani de la nașterea fericitului întru pomenire Patriarh Justinian Marina, cel de‑al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La Mănăstirea Radu Vodă, loc în care Patriarhul Justinian și‑a pregătit mormântul încă din timpul vieții, slujitorii sfintei mănăstiri, sub protia părintelui arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, au săvârșit, cu recunoștință și evlavie, slujba de pomenire pentru cel care a salvat biserica mănăstirii și seminarul din ghearele puterii comuniste.

Întreaga activitate a Patriarhului Justinian Marina reflectă dragostea care nu cunoaște margini față de Hristos și față de Biserica Sa cea Sfântă. Această dragoste a Patriarhului față de Biserică a rămas în memoria credincioșilor care și astăzi, cu multă evlavie, vin, îi sărută mormântul și îl cinstesc pe cel care cu atâta râvnă a luptat pentru Ortodoxia românească, asumându‑și riscuri uriașe pentru binele credincioșilor săi.