Pomenirea poetului național Mihai Eminescu la mormântul lui din Capitală

De Ziua Culturii Naţionale şi împlinirea a 176 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, la mormântul poetului național din Cimitirul ­Bellu din București au avut loc astăzi, 15 ianuarie, un moment comemorativ și o slujbă de pomenire săvârșită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, împreună cu un sobor de slujitori.

În ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, în capela Cimitirului Bellu din Bucureşti, a fost săvârşită de dimineață Sfânta Liturghie de către un sobor de preoţi care deservesc cimitirele din Capitală, sub protia părintelui coordonator Gheorghe Dilirici. În continuare, la mormântul poetului, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a săvârşit o slujbă de pomenire, înconjurat de un sobor din care au făcut parte părintele consilier eparhial Florin Ionică, părintele coordonator Gheorghe Dilirici, preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a arătat prețuirea și cinstirea pe care Eminescu le‑a primit din partea ierarhilor și clericilor Bisericii Ortodoxe Române.

„Întotdeauna, la 15 ianuarie sau la jumătatea lunii iunie, ochii noștri se îndreaptă către chipul lui Eminescu, care a rămas nemuritor. Au vorbit despre geniul lui foarte mulți străluciți condeieri ai literaturii române, au vorbit despre el oamenii simpli, cei care l‑au cunoscut sau întâlnit la Viena, Cernăuți, la Mănăstirea Putna ori în multe alte locuri, și în special în Capitală. Au vorbit despre el poeți mari, scriitori, oameni ai Bisericii, și nu‑l putem uita pe Miron Cristea, primul Patriarh al României, primul dintre cei care i‑au acordat lui Eminescu o lucrare care a rămas deschizătoare de drum, folosind cele mai frumoase cuvinte atunci când l‑a elogiat pe Eminescu. Au fost și alți oameni ai Bisericii, au fost rudeniile sale, întrucât provenea dintr‑o familie aproape monahală. Toate amintirile care s‑au păstrat despre Eminescu vorbesc despre un om modest, dincolo de geniul său care îi uimește pe toți depotrivă. Aceste amintiri ne fac să înțelegem că unii oameni rămân nemuritori dincolo de trecerea timpului”, a spus Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul.

După slujba de pomenire, la mormântul poetului a fost depusă o coroană de flori din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Mai mulți iubitori ai poeziei eminesciene din București și din țară s‑au adunat ieri la mormântul lui Mihai Eminescu pentru a‑i aduce un omagiu.