Popas de rugăciune la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi

Data: 15 Octombrie 2025
Data: 15 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit marți Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali; părintele protopop Aurel Berbec, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, și alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia.

La momentul predicii, ierarhul a vorbit despre viața Sfintei Cuvioasei Parascheva, mult ajutătoarea, care auzind în biserica din Epivata, la Sfânta Evanghelie, cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să‑Mi urmeze Mie”(Marcu 8, 34), a urmat acest îndemn și, lepădându‑se de toate cele trecătoare, a devenit „mireasa lui Hristos” și făclie luminoasă, luminând celor din întuneric. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Vincențiu a binecuvântat toți credincioșii prezenți la această mare sărbătoare, conform sfesc.ro.

 

