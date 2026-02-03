Popas de rugăciune la catedrala din Târgoviște

Data: 03 Feb 2026

Cu prilejul sărbătorii Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Numeroșilor credincioși din fosta cetate de scaun munteană veniți la slujbă, ierarhul le‑a vorbit despre importanța teologică a acestei sărbători, ca întâlnire sfântă dintre Dumnezeu și omenire, precum și ca împlinire a făgăduințelor divine. În lăcașul cel sfânt, așteptarea celor din vechime, simbolizată de Dreptul Simeon și de prorocița Ana - repere autentice de răbdare, credință și nădejde într‑o lume marcată de minciună, confuzie și nedreptate - își găsește împlinirea în Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Cel care, în smerenia Sa, nu încetează să vină către noi pentru a ne dărui Împărăția Sa, a explicat Înaltpreasfinția Sa, după cum ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.