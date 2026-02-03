Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la catedrala din Târgoviște

Știri
Data: 03 Feb 2026

Cu prilejul sărbătorii Întâmpinării Domnului, 2 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Numeroșilor credincioși din fosta cetate de scaun munteană veniți la slujbă, ierarhul le‑a vorbit despre importanța teologică a acestei sărbători, ca întâlnire sfântă dintre Dumnezeu și omenire, precum și ca împlinire a făgăduințelor divine. În lăcașul cel sfânt, așteptarea celor din vechime, simbolizată de Dreptul Simeon și de prorocița Ana - repere autentice de răbdare, credință și nădejde într‑o lume marcată de minciună, confuzie și nedreptate - își găsește împlinirea în Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Cel care, în smerenia Sa, nu încetează să vină către noi pentru a ne dărui Împărăția Sa, a explicat Înaltpreasfinția Sa, după cum ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

