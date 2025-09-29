Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la o biserică din Oltenița

Data: 29 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a vizitat duminică, 28 septembrie, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Oltenița, județul Călărași, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Evenimentul a avut loc imediat după hramul Protopopiatului Oltenița, „Sfântul Antim Ivireanul”, prăznuit la 27 septembrie.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul bisericii care îl are ca al treilea patron spiritual pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu, precum și alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Cu această ocazie, ierarhul a acordat rangul de iconom preotului Mihai Măhărea de la Parohia Valea Popii, iar preotului Marian Stănculescu de la Parohia Popești i‑a fost acordat rangul de sachelar.

Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 18‑a după Rusalii (Pescuirea minunată - Luca 5, 1‑11), vorbind despre chemarea primilor ucenici ai Domnului la apostolat. La final, a felicitat Corul Fidelis și a dăruit copiilor prezenți la slujbă câte o cruciuliță.

Tot în această zi, ierarhul a vizitat Parohia Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, din cadrul Protopopiatului Oltenița.

 

