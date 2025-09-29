Popas de rugăciune la o biserică din Oltenița

Data: 29 Septembrie 2025

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a vizitat duminică, 28 septembrie, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Oltenița, județul Călărași, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, informează site‑ul eparhiei, sfesc.ro.

Evenimentul a avut loc imediat după hramul Protopopiatului Oltenița, „Sfântul Antim Ivireanul”, prăznuit la 27 septembrie.

Sfânta Liturghie a fost oficiată la Altarul bisericii care îl are ca al treilea patron spiritual pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. Din sobor au făcut parte părinți consilieri eparhiali; părintele Marian Necula, protopop de Oltenița; părintele Vasile Viorel Dinu, protopop de Călărași; părintele Mihail Zotta, protopop de Lehliu, precum și alți slujitori. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Cu această ocazie, ierarhul a acordat rangul de iconom preotului Mihai Măhărea de la Parohia Valea Popii, iar preotului Marian Stănculescu de la Parohia Popești i‑a fost acordat rangul de sachelar.

Preasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 18‑a după Rusalii (Pescuirea minunată - Luca 5, 1‑11), vorbind despre chemarea primilor ucenici ai Domnului la apostolat. La final, a felicitat Corul Fidelis și a dăruit copiilor prezenți la slujbă câte o cruciuliță.

Tot în această zi, ierarhul a vizitat Parohia Mănăstirea, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, din cadrul Protopopiatului Oltenița.