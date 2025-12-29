Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune la o parohie din Măcin

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 29 Decembrie 2025

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Prunci nevinovați” din Măcin, județul Tulcea, a primit duminică, 28 decembrie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Vizita arhierească a fost pentru comunitate o bucurie și o binecuvântare, mai ales că luni, 29 decembrie, s‑au pomenit și cei 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând credincioși din localitate.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria și darurile Nașterii Domnului revărsate peste lume: pace, lumină, bunăvoire și mântuire, dar și despre semnificația zilei hramului.

În cadrul slujbei, s‑au înălțat rugăciuni și pentru ctitorii și ctitorii noii biserici din Măcin, zidită în perioada 2001‑2002.

La final, Preasfinția Sa a primit din partea preotului paroh o icoană cu chipul Sfântului Nicolae, ocrotitor al parohiei, adusă de la Bari.

Tot duminică, Preasfințitul Părinte Visarion a vizitat și Parohia Mircea Vodă, unde le‑a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă și le‑a oferit iconițe.

 

