Popas de rugăciune la o parohie din Măcin

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Prunci nevinovați” din Măcin, județul Tulcea, a primit duminică, 28 decembrie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii. Vizita arhierească a fost pentru comunitate o bucurie și o binecuvântare, mai ales că luni, 29 decembrie, s‑au pomenit și cei 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi, la slujbă participând credincioși din localitate.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre bucuria și darurile Nașterii Domnului revărsate peste lume: pace, lumină, bunăvoire și mântuire, dar și despre semnificația zilei hramului.

În cadrul slujbei, s‑au înălțat rugăciuni și pentru ctitorii și ctitorii noii biserici din Măcin, zidită în perioada 2001‑2002.

La final, Preasfinția Sa a primit din partea preotului paroh o icoană cu chipul Sfântului Nicolae, ocrotitor al parohiei, adusă de la Bari.

Tot duminică, Preasfințitul Părinte Visarion a vizitat și Parohia Mircea Vodă, unde le‑a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă și le‑a oferit iconițe.