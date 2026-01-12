Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Popas de rugăciune și binecuvântare la Mănăstirea Strehaia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Alexandru Cătălin Trăilescu - 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, obștea Mănăstirii Strehaia, județul Mehedinți, a trăit momente de bucurie duhovnicească, primind în mijlocul ei pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care a săvârșit Sfânta și Liturghie în biserica așezământului monahal.

La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiul Strehaia și din localitățile învecinate, veniți să se roage împreună cu ierarhul și să primească binecuvântarea acestuia. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin, contribuind la atmosfera de rugăciune și comuniune eclezială.

În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Nicodim a tâlcuit Evanghelia zilei, subliniind importanța trăirii credinței prin fapte concrete de iubire, smerenie și ascultare de voia lui Dumnezeu. Ierarhul a îndemnat pe cei prezenți să își întărească legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos prin rugăciune, participare la viața liturgică și printr‑o mărturie creștină vie în familie și în societate.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim a mulțumit obștii monahale pentru primire și pentru jertfelnicia cu care slujește lui Dumnezeu și Bisericii.

 

