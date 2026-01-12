Popas de rugăciune și binecuvântare la Mănăstirea Strehaia

În Duminica după Botezul Domnului, 11 ianuarie, obștea Mănăstirii Strehaia, județul Mehedinți, a trăit momente de bucurie duhovnicească, primind în mijlocul ei pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, care a săvârșit Sfânta și Liturghie în biserica așezământului monahal.

La slujbă au participat numeroși credincioși din municipiul Strehaia și din localitățile învecinate, veniți să se roage împreună cu ierarhul și să primească binecuvântarea acestuia. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin, contribuind la atmosfera de rugăciune și comuniune eclezială.

În cuvântul de învățătură, Părintele Episcop Nicodim a tâlcuit Evanghelia zilei, subliniind importanța trăirii credinței prin fapte concrete de iubire, smerenie și ascultare de voia lui Dumnezeu. Ierarhul a îndemnat pe cei prezenți să își întărească legătura cu Mântuitorul Iisus Hristos prin rugăciune, participare la viața liturgică și printr‑o mărturie creștină vie în familie și în societate.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim a mulțumit obștii monahale pentru primire și pentru jertfelnicia cu care slujește lui Dumnezeu și Bisericii.