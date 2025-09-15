Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas duhovnicesc la Catedrala din Târgoviște

Popas duhovnicesc la Catedrala din Târgoviște

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Septembrie 2025

De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat semnificația teologică, misionară și spirituală a Sfintei Cruci: „Sfânta Cruce este simbolul, emblema, gloria, strălucirea și frumusețea creștinismului, aflându‑se la temelia Bisericii și a civilizației creștine ca semn al biruinței și al Învierii. Atunci când vedem Sfânta Cruce, ne gândim întotdeauna la jertfa mântuitoare și din iubire față de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos. Cel dintâi altar de jertfă, Sfânta Cruce este cea care ne descoperă marele și unicul eveniment mântuitor din istoria umanității, iar de fiecare dată când ne închinăm, ne mărturisim credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, care a îmbrățișat cu iubirea Lui întreaga lume”.

La momentul rânduit, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Nicolae pe seama Parohiei Vlăsceni din Protoieria Titu, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei. 

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște  -   IPS Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei şi Exarh Patriarhal
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri