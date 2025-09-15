Popas duhovnicesc la Catedrala din Târgoviște

De sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, 14 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat semnificația teologică, misionară și spirituală a Sfintei Cruci: „Sfânta Cruce este simbolul, emblema, gloria, strălucirea și frumusețea creștinismului, aflându‑se la temelia Bisericii și a civilizației creștine ca semn al biruinței și al Învierii. Atunci când vedem Sfânta Cruce, ne gândim întotdeauna la jertfa mântuitoare și din iubire față de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos. Cel dintâi altar de jertfă, Sfânta Cruce este cea care ne descoperă marele și unicul eveniment mântuitor din istoria umanității, iar de fiecare dată când ne închinăm, ne mărturisim credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat, care a îmbrățișat cu iubirea Lui întreaga lume”.

La momentul rânduit, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Nicolae pe seama Parohiei Vlăsceni din Protoieria Titu, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.