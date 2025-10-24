Popasuri de rugăciune la biserici din județul Galați

În rândul slujitorilor vrednici pe care Biserica Ortodoxă Română i-a ales pentru a fi cinstiţi după cuviinţă, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la ridicarea la rang de Patriarhie şi 140 de ani de autocefalie, se află şi Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, născut în comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi.

Întrucât ziua de pomenire pentru acest nou sfânt este 23 octombrie, în Arhiepiscopia Dunării de Jos au fost organizate în aceste zile mai multe manifestări dedicate acestui nou sfânt al Bisericii noastre.

În ajunul sărbătorii, 22 octombrie, ierarhul Dunării de Jos, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian, s-a aflat în localitatea Cavadineşti, Protopopiatul Târgu Bujor, judeţul Galaţi, pentru a înălţa rugăciune şi a aduce prinos de recunoştinţă acestui sfânt preot mărturisitor din vremea prigoanei comuniste.

Prima oprire în Cavadineşti a fost la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, unde Părintele Arhiepiscop împreună cu membrii Permanenţei Consiliului eparhial, preoţii din protopopiatul Târgu Bujor, mulţi copii şi tineri şi credincioşi au mulţumit Milostivului Dumnezeu pentru darurile revăsate asupra poporului dreptcredincios prin sfinţii bineplăcuţi Lui. Ierarhul a ţinut o meditaţie duhovnicească despre iubirea sinceră a semenilor, urmând modelul de iubire arătat în lume de Domnul Hristos. De asemenea, Părintele Arhiepiscop a prezentat aspecte din viaţa pământească presărată cu multe încercări şi neajunsuri a Sfântului Preot Mucenic Constantin Sârbu. A urmat săvârşirea Acatistului Sfântului în faţa icoanei sale şi apoi au fost sfinţite mai multe icoane cu chipul său, dăruite copiilor prezenți, bisericilor şi instituțiilor din zonă.

De la această biserică, ierarhul locului împreună cu slujitorii sfintelor altare şi mulţimea de tineri şi credincioşi au mers în procesiune către biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din aceeaşi localitate, aflată în prezent în restaurare, unde, în urmă cu 120 de ani, Sfântul Preot Constantin Sârbu a primit Taina Sfântului Botezului. Aici, a fost săvârşit Parastasul pentru ierarhii Dunării de Jos, preoţii slujitori de la cele 7 biserici din comuna Cavadineşti, bunicii, părinţii şi alte rude apropiate ale sfântului, precum şi pentru ctitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaş de închinare, trecuţi la cele veşnice.

Joi, 23 octombrie, de la orele dimineţii, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a oficiat Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi, şcoala teologică la care Sfântul Preot Constantin Sârbu, în anul 1919, a fost admis al treilea dintre cei 500 de candidaţi înscrişi. În soborul de slujitori au fost clerici din Administraţia eparhială şi preoţi profesori de la seminarul gălăţean, în prezenţa rugătoare a tinerilor seminarişti de la clasele primare, gimnaziale şi liceale, mulţi dintre aceştia fiind împărtăşiţi cu Sfintele Taine.

Cuvântul de învăţătură adresat de chiriarhul Dunării de Jos a cuprins aspecte din perioada copilăriei Sfântului Preot Constantin Sârbu, rămas fără mamă la vârsta de numai un an, şi parcursul luminos către sfinţirea vieţii prin răbdare, smerenie şi credinţă puternică. La final, Înaltpreasfinţia Sa le-a promis tinerilor seminarişti un pelerinaj pe urmele acestui sfânt în locurile unde s-a născut, a copilărit şi a slujit.