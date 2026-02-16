Popasuri de rugăciune la biserici din Muntenia și Dobrogea

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți (a Lăsatului sec de carne), 15 februarie, ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au săvârșit Sfânta Liturghie la catedrale eparhiale sau la biserici de parohie și mănăstire, au rostit cuvinte de învățătură și au oferit sfaturi credincioșilor privind apropierea începutului Postului Sfintelor Paști.

Parohia „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul, Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron și Sfântul Ierarh Luca al Crimeei” din Constanța a îmbrăcat duminică haine de sărbătoare. Aflat în mijlocul comunității cu două zile înainte de hram, IPS Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfânta Liturghie și le‑a vorbit credincioșilor despre felul în care se va desfășura Judecata de apoi.

Curtea de Argeș

Credincioșii din municipiul Curtea de Argeș și‑au îndreptat pașii duminică către noua Catedrală Arhiepiscopală unde Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Adjud

IPS Părinte Arhiepiscop Ciprian a făcut un popas de rugăciune în biserica Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Adjud, județul Vrancea. Ierarhul Buzăului și Vrancei a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența a numeroși credincioși adjudeni, răspunsurile liturgice fiind oferite de Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei. Din sobor a făcut parte și pr. paroh Nicușor Chiriac, alături de alți clerici. În omilia rostită, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a explicat că Judecata universală va avea drept criteriu fundamental iubirea concretizată în fapte. În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Marius‑Adrian Giurgea a fost hirotonit în treapta de preot, pe seama parohiei vrâncene Reghiu din Protoieria Focșani I.

Galați

La Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezenţa unui număr mare de credincioși. Ierarhul i‑a îndemnat pe aceștia să împlinească cuvintele Scripturii, prelungind dragostea lui Dumnezeu în iubirea milostivă faţă de aproapele prin ajutorul concret oferit celor aflați în diferite încercări, neputinţe şi nevoi, ne‑a transmis pr. Rareș Bucur, consilier eparhial. La Penitenciarul de maximă siguranţă din municipiul Galaţi, ziua a început cu săvârşirea Sfintei Liturghii în capela „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”, la care au participat o parte dintre persoanele private temporar de libertate. La final, preotul capelan a primit vizita slujitorilor de la parohiile „Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Pogorârea Sfântului Duh” din municipiul Galaţi. Preoţii i‑au miruit pe deţinuţi şi le‑au oferit acestora biblii, cărţi de rugăciune, iconiţe şi alte daruri.

Călărași

PS Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din orașul Călărași, înconjurat de un sobor de clerici din care a făcut parte și părintele Dinu Viorel Vasile, protopop de Călărași. Răspunsurile liturgice au fost date de către Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor despre Înfricoșătoarea Judecată, care este întâlnirea fiecărui suflet cu dreptatea și, mai ales, cu iubirea lui Dumnezeu.

Crângu, județul Teleorman

PS Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a fost duminică în mijlocul credincioșilor la Mănăstirea Crângu din localitatea Crângu, județul Teleorman. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat că Evanghelie Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți „nu este doar o descriere a sfârșitului veacurilor, ci o chemare vie la responsabilitate și iubire lucrătoare”. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”. La final, părintele protosinghel Calinic Stan, starețul obștii monahale, i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, oferindu‑i un frumos aranjament floral.

Cataloi, județul Tulcea

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Cataloi, județul Tulcea, a primit duminică, 15 februarie, vizita PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit credincioșilor despre importanța săvârșirii faptelor bune, ca și criteriu al Judecății de apoi. La final, primarul localității a oferit diplome de apreciere PS Părinte Episcop Visarion, preotului paroh Dorin Enciu și cântărețului bisericesc. Din partea parohiei, Preasfinția Sa a primit o icoană cu Sfântul Nicolae, ne‑a transmis pr. Felix Neculai, consilier eparhial.