Praznic împărătesc la Catedrala Mitropolitană din Craiova

În ziua praznicului împărătesc „Nașterea Domnului”, 25 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Craiova, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori.

Din soborul care a slujit de Crăciun împreună cu Mitropolitul Olteniei la Catedrala Mitropolitană din Craiova au făcut parte şi părintele Adrian Lupu, consilier eparhial, și părintele Cătălin Ţăruş, mare eclesiarh al catedralei.

În cadrul sfintei slujbe, Părintele Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Claudiu Dăianu, pe seama Parohiei Gilort, şi întru preot pe diaconul Aurelian Cosmin Godescu, pe seama Parohiei Mischii, județul Gorj.

La finalul Sfintei Liturghii, s‑a dat citire Pastoralei la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, a IPS Părinte Mitropolit Irineu. În textul Pastoralei, Părintele Mitropolit Irineu a explicat însemnătatea cuvintelor scripturistice privind Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Nașterea Domnului ne aduce și anul acesta speranță și bucurie, risipind cu lumina sa întunericul ce adesea învăluie lumea și inimile noastre. De unde vine această lumină? Din peștera de la Betleem, unde păstorii au găsit «pe Maria și pe Iosif și Pruncul, culcat în iesle» (Luca 2, 16). Aici, în fața acestor persoane sfinte, care au schimbat cursul istoriei, apare o întrebare profundă: Cum a putut acest Prunc să înnoiască lumea noastră încât să schimbe cursul istoriei? Oare nu este ceva tainic în originea Sa care trece dincolo de peștera aceea întunecată?”.