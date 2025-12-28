Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Praznic împărătesc la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 28 Decembrie 2025

În ziua praznicului împărătesc „Nașterea Domnului”, 25 decembrie, în Catedrala Mitropolitană din Craiova, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori.

Din soborul care a slujit de Crăciun împreună cu Mitropolitul Olteniei la Catedrala Mitropolitană din Craiova au făcut parte şi părintele Adrian Lupu, consilier eparhial, și părintele Cătălin Ţăruş, mare eclesiarh al catedralei.

În cadrul sfintei slujbe, Părintele Mitropolit Irineu l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Claudiu Dăianu, pe seama Parohiei Gilort, şi întru preot pe diaconul Aurelian Cosmin Godescu, pe seama Parohiei Mischii, județul Gorj.

La finalul Sfintei Liturghii, s‑a dat citire Pastoralei la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, a IPS Părinte Mitropolit Irineu. În textul Pastoralei, Părintele Mitropolit Irineu a explicat însemnătatea cuvintelor scripturistice privind Întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Nașterea Domnului ne aduce și anul acesta speranță și bucurie, risipind cu lumina sa întunericul ce adesea învăluie lumea și inimile noastre. De unde vine această lumină? Din peștera de la Betleem, unde păstorii au găsit «pe Maria și pe Iosif și Pruncul, culcat în iesle» (Luca 2, 16). Aici, în fața acestor persoane sfinte, care au schimbat cursul istoriei, apare o întrebare profundă: Cum a putut acest Prunc să înnoiască lumea noastră încât să schimbe cursul istoriei? Oare nu este ceva tainic în originea Sa care trece dincolo de peștera aceea întunecată?”.

 

